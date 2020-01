Wagner erklärt Schalkes 0:5 mit der Qualität der Bayern

Das war neu für David Wagner. So hatte der Trainer seine Mannschaft noch nicht erlebt. Seit Saisonbeginn ist der 48-Jährige maßgeblich dafür verantwortlich, dass ein anderer Fußball gespielt wird als in der furchterregenden Saison zuvor, dass eine bessere Atmosphäre herrscht, dass die Anhänger dem FC Schalke wieder gerne zusehen. Aber 0:5 beim FC Bayern? Das war dann doch eine heftige Niederlage, eine Pleite, die in dieser Höhe nicht erwartet worden war.

Zu viel Respekt vor dem Gegner bei Schalke

Denn unter Wagner spielt Schalke gewöhnlich leidenschaftlich und mutig. Diesmal aber regierte die Vorsicht, diesmal spielten die Schalker mit zu viel Respekt vor dem dann auch tatsächlich übermächtigen Gegner.

“Wir alle wussten ja, dass vieles zusammenkommen musste, wenn du hier gut spielen und ein gutes Resultat erzielen willst”, sagte Wagner. Man müsse seine wenigen eigenen Chancen verwerten, und Bayern dürfe auch nicht in Topform spielen. Aber es sei eben anders gewesen. Deshalb, erklärte der Schalke-Trainer, falle es ihm auch “relativ leicht, das Spiel beiseite zu schieben”.

Dass sein Team diesmal nicht durch aggressives Stören, durch erfolgreiches Pressing aufgefallen war, lag nach Ansicht von Wagner vor allem an der Qualität von Bayern München. “Wir hatten schon die zwei Ideen, durch hohes Pressing zu Balleroberungen zu kommen oder im tiefen Block über Konter zu kommen. Beides hat nicht funktioniert.”

Schalke-Trainer David Wagner: “Wir haben bei eigenem Ballbesitz zu wenig gemacht”

Was Wagner eher missfiel, war Schalkes Spiel mit Ball. “Wir haben bei eigenem Ballbesitz zu wenig gemacht”, sagte er. “Wir haben zu wenig kreiert und nicht mutig genug gespielt, das können wir besser.”

Aber er nahm seinem Team nichts übel. “Ich vertraue meiner Mannschaft”, stellte er klar. “Das war nichts, was Spaß gemacht hätte, aber wenn wir von Entwicklung unserer spannenden jungen Mannschaft sprechen, dann gehört auch so eine Niederlage mal dazu. Wir haben jetzt inklusive Pokal 21 Spiele gemacht, und wenn jedes 21. Spiel mal so läuft, dann kann ich damit leben. Wir werden uns schütteln und dann versuchen, das am nächsten Wochenende in Berlin besser zu machen.”

In der Torwartfrage mag David Wagner sich nicht festlegen

Welcher Torwart im Spiel bei der Hertha zwischen den Schalker Pfosten stehen wird, das wollte Wagner noch nicht verraten. Die Sperre von Alexander Nübel ist abgelaufen, Markus Schubert konnte sich in München nicht empfehlen, er war an zwei Gegentoren maßgeblich beteiligt. “Das müssen wir auch nicht totschweigen”, sagte Wagner. “Aber er hat auch einige gute Bälle gehalten, es hätte auch noch höher ausgehen können.”