Gelsenkirchen. Die Corona-Krise trifft auch England hart. Als Ex-Huddersfield-Trainer zieht David Wagner Vergleiche zur Situation in Deutschland.

David Wagner, Trainer des FC Schalke 04 sorgt sich in Zeiten der Corona-Pandemie um die Menschen in England. „Unabhängig vom Fußball sind die Probleme dort schwerwiegender“, sagt der 48-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion. „Das nationale Gesundheitssystem ist nicht auf unserem Standard.“

„Für mich ist das nicht überraschend“, sagt er zu den Problemen, die das Coronavirus in England verursacht. „Ich habe da vier Jahre gewohnt.“ Denn vor seiner Amtszeit in Gelsenkirchen arbeitete er zwischen 2015 und 2019 als Trainer von Huddersfield Town und führte den Klub sensationell in die Premier League.

David Wagner: In England ist „noch Homeoffice angesagt“

David Wagner zu seiner Zeit als Trainer von Huddersfield Town. Foto: dpa

Doch nicht nur gesellschaftlich, sondern auch sportlich trifft die Corona-Krise Großbritannien. Wie auch in Deutschland finden dort derzeit keine Großveranstaltungen statt. Die englische Premier League ist seit dem 12. März unterbrochen.

„Die Mannschaften sind noch gar nicht im Training. Dort ist immer noch Homeoffice angesagt“, weiß Wagner, der mit seinen Spielern seit einigen Tagen bereits wieder in Kleingruppen auf dem Rasen arbeiten darf.