Warum Ajax den Vertrag mit Schalke-Legende Huntelaar auflöst

Amsterdam. Ex-Schalker Klaas-Jan Huntelaar steht bei Ajax vor einer ungewissen Zukunft. Dahinter steckt ein besonderes Vorgehen in den Niederlanden.

Wie das gut informierte Fußballmagazin "Voetbal International" am Montagabend berichtete, hat der niederländische Fußball-Topklub Ajax Amsterdam dem langjährigen Schalke-Profi Klaas-Jan Huntelaar (36) zum 1. April gekündigt. Der Hintergrund: Viele Eredivisie-Klubs haben ihren Spielern die auslaufenden Verträge fristgerecht vor dem 1. April gekündigt. Ein formeller Akt in den Niederlanden, der dafür sorgt, dass die im Juni endenden Kontrakte nicht automatisch zu gleichen Konditionen verlängert werden.

In der Corona-Krise, die auch den niederländischen Profifußball zum Erliegen gebracht hat, könnten jedoch häufiger als sonst keine neuen Verträge folgen. Dies könnte nun auch den früheren niederländischen Nationalspieler Huntelaar treffen. Zwar soll es nach der formellen Auflösung noch Gespräche zwischen dem Torjäger und Ajax geben, doch ob der 36-Jährige seinen Vertrag zu verringerten Bezügen verlängert, noch einmal ablösefrei wechselt oder seine Karriere möglicherweise beendet, ist offen.

Die Vereine der niederländischen Liga stehen wie viele Klubs in Deutschland vor einer finanziell schwierigen Lage. Auch sie sind abhängig von TV-Geldern. Doch weil der Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit aussetzt, werden diese Gelder auf unbestimmte Zeit erst einmal nicht mehr auf die Konten der Vereine überwiesen.

Huntelaar noch immer auf Schalker Rekordlisten

Laut "Voetbal International" sind insgesamt 60 Eredivisie-Profis von der Kündigungswelle betroffen. Huntelaar ist dabei einer von mehreren Ex-Schalkern, die nun betroffen sind. Aktuell sind fünf frühere Profi des Bundesligisten in den Niederlanden aktiv: Die Torhüter Lars Unnerstall (29, PSV Eindhoven) und Timon Wellenreuther (24, Willem II Tilburg) sowie Ibrahim Afellay (33, PSV Eindhoven) und Haji Wright (22, VVV Venlo). Betroffen von den formalen Kündigungen zum 1. April ist neben Huntealar nur dessen niederländischer Landsmann Afellay.

Seit 2017 bestritt Huntelaar 65 Liga-Einsätze für Amsterdam und erzielte dabei 38 Treffer - schon von 2006 bis 2008 hatte er bei Ajax gespielt. Auf Schalke war Huntelaar in der Saison 2011/12 in der Bundesliga 29 Mal erfolgreich und räumte so die Torjägerkanone ab. Gefolgt von Ebbe Sand (103 Tore/282 Spiele) steht der frühere Stürmer von Real Madrid mit 126 Treffern in 240 Pflichtspielen auf dem zweiten Platz der ewigen Torschützenliste des S04, die von Klaus Fischer (210 Tore/334 Spiele) angeführt wird. Mit 14 Millionen Euro liegt Huntelaar auch bei den Rekordtransfers des FC Schalke 04 weit oben - nämlich auf Platz fünf. (wozi/fs)