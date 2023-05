Warum der Spott über feiernde Schalker grober Unfug ist

1904 – Der Schalke-Talk: Schalke-Wahnsinn geht weiter: Warum Bülter im Hexenkessel von Mainz so cool bleibt

Schalke ist in dieser Saison Drama pur: Durch ein Elfmetertor in der 102. Minute gewinnt S04 in Mainz. Darüber diskutieren Andreas Ernst und Robin Haack mit Matthias Heselmann bei 19:04 - der Schalke-Talk.

Video: FUNKE Foto & Video