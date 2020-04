Warum die Botschaft von Jobst Schalke auch Hoffnung macht

Gelsenkirchen. Schalke 04 will in der Corona-Krise aufklären und sagt dabei auch: „Wir sind positiv gestimmt, dass wir die Krise meistern werden.“

Schalke 04 will seine Mitglieder und Fans während der Corona-Krise möglichst transparent informieren. Nachdem sich bereits Kommunikations-Vorstand Alexander Jobst zur Mitte der Woche in einem Video-Interview den Fragen der Fans gestellt hatte, werden sich demnächst auch Sportvorstand Jochen Schneider und Finanzvorstand Peter Peters auf diese Weise äußern – so hat es Schalke zumindest angekündigt. An sich ein sehr begrüßenswertes Vorhaben.

Schalke will „keine Ängste schüren“

Wie viel Transparenz ein solches Video-Interview in der derzeitigen Lage überhaupt zulässt, wurde bei der Premiere mit Alexander Jobst allerdings auch deutlich. Die wichtigste Frage, wie lange Schalke 04 ohne die dringend benötigten Einnahmen noch durchhalten kann, konnte (oder wollte) der Vorstand nicht konkret beantworten. „Man kann nicht prognostizieren, wann Schalke es in Sachen Liquidität nicht mehr gestemmt bekommt“, so Jobst. Er bezeichnete die Lage als „sehr ernst und sehr kritisch“. Das Wort Insolvenz nahm er nicht in den Mund: „Wir wollen keine Ängste schüren.“ Seit drei Wochen mache er sich aber ernsthaft Sorgen um Schalke, sagte der Vorstand auf die entsprechende Frage eines Fans. Erstmals verbreitete Jobst jedoch auch ein Stück Zuversicht: „Wir sind positiv gestimmt, dass wir die Krise meistern werden.“

Seine Hoffnung begründete Jobst damit, dass man sich langsam wieder einem Zustand nähern würde, um wenigstens über die Austragung von Geisterspielen nachdenken zu können. „Die Sichtweise heißt für uns, hoffentlich im Mai die Bundesliga-Saison fortsetzen zu können, dann sind wir auch zuversichtlich.“

Beim Bauprojekt Berger Feld könnte gespart werden

Intern würden allerdings auch Szenarien durchgespielt mit Maßnahmen für den Fall, dass die Bundesliga-Saison nicht zu Ende gespielt werden kann. Welche Not-Maßnahmen das sein könnten, ließ er weitgehend offen. Er bestätigte aber, dass Schalke auch über das Bauvorhaben auf dem Berger Feld nachdenkt. Ein kompletter Baustopp ist nicht angedacht, aber der Verein prüfe, bei welchen Teilbereichen es Sinn machen würde, etwas zurückzustellen: „Wo können wir liquiditätssichernd einsparen?“ Etwa 80 Millionen Euro der geplanten Gesamt-Investition auf dem Vereinsgelände (bis zu 110 Millionen Euro) sind noch nicht verbaut. Eigentlich soll das Projekt bis etwa 2024/2025 abgeschlossen sein.

Die gute Botschaft: Schalke durch diese Lage manövrieren

Ein Hauch von Transparenz – viel mehr ist wahrscheinlich auch derzeit nicht möglich. Wie schlimm es um Schalke wirklich steht, müssen die nächsten Wochen zeigen. „Die Lage hat sich in den letzten Wochen ständig verändert“, erklärt Jobst. Dass er gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Jochen Schneider und Peter Peters „ein Stück Zuversicht“ gewonnen hat, „Schalke durch diese Lage zu manövrieren“, ist aber eine gute Botschaft.