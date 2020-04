Jochen Schneider ist in diesen Tagen nicht zu beneiden. Als Sportvorstand von Bundesligist Schalke 04 muss er die schwierige finanzielle Lage des Klubs koordinieren, wegweisende Entscheidungen treffen und auf alle Szenarien vorbereitet sein, die in Folge der Corona-Krise eintreten können. Für Transfergespräche und Kaderplanung – eigentlich eine seiner Hauptaufgaben – bleibt ihm in diesen turbulenten Tagen wenig Zeit.

„Die Themenschwerpunkte haben sich völlig verlagert. Es geht nunmehr primär um die wirtschaftliche Situation des Vereins“, sagte Schneider dieser Redaktion. Da Vertrags- und Transferverhandlungen nahezu völlig auf Eis liegen, hängen auch verdiente Spieler wie Benjamin Stambouli und Daniel Caligiuri in der Luft. Gespräche sollen erst wieder aufgenommen werden, wenn die konkreten Planungen für die kommende Saison Form angenommen haben. Doch viel Zeit bleibt nicht: Die Verträge beider Routiniers laufen am 30. Juni aus.

Daniel Caligiuri und Benjamin Stambouli gehören auf Schalke zu den Anführern

Abgänge der beiden Schalker sind nicht ausgeschlossen – und die würden dem Verein wehtun. Denn in der jungen Mannschaft von S04 (Durchschnittsalter in dieser Saison: 24,77 Jahre) gehören Caligiuri (32) und Stambouli (29) auf dem Platz und in der Kabine zu den absoluten Anführern. Beide gehören dem Mannschaftsrat an und haben ihr Team schon mehrfach als Kapitän angeführt.

Auch sportlich wissen sie trotz – oder gerade – wegen ihres Alters und der langjährigen Erfahrung zu überzeugen. Beide verpassten vor ihren Verletzungen in dieser Saison kein Bundesligaspiel, beide zählten dabei stets zu den Leistungsträgern und beide werden wohl nach der Liga-Pause im Mai wieder einsatzfähig sein.

Schalke 04 erwartet ein unberechenbarer Transfersommer

Allein, weil Schalke durch die Corona-Krise und auslaufende Leihverträge (von Jonjoe Kenny, Jean-Clair Todibo und Michael Gregortisch) ein unberechenbarer Transfersommer bevorsteht, sollten die Verantwortlichen ihr Möglichstes tun, um Caligiuri und Stambouli zu halten. „Grundsätzlich kann man sagen, dass Daniel und Benji zwei überaus verdiente Spieler sind, die wir auch gern über den Sommer hinaus auf Schalke sehen würden“, sagte Sportvorstand Schneider dem "kicker".

Das Duo wird sowohl von den Anhängern als auch innerhalb der Mannschaft geschätzt. Bei ablösefreien Transfers beider Spieler müsste zudem Ersatz verpflichtet werden. Neuverpflichtungen, die kurzfristig meist kostspieliger und risikobehafteter sind als eine Verlängerung. Denn bei den Routiniers weiß man nach vier, beziehungsweise dreieinhalb Jahren in Königsblau genau, wie sie den Schalkern helfen können,

Und das fortgeschrittene Fußballer-Alter beider Profis ist eben auch nur eine Zahl. „Ich bin topfit und fühle mich noch lange nicht wie 32,“ sagte Caligiuri zuletzt bei "Sky". „Wenn ich weiter hart an mir arbeite und wie ein Profi lebe, denke ich, dass ich noch vier bis fünf gute Jahre vor mir habe.“ Ob auf Schalke oder anderswo, wird sich schon bald zeigen.