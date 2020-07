Schalkes Trainer David Wagner im Sommer 2019 in Mittersill.

Schalke Was Schalke-Fans über die Trainingslager-Reise wissen müssen

Gelsenkirchen. In den vergangenen Jahren begleiteten Schalke-Fans ihre Mannschaft zahlreich ins Trainingslager. Ist das wieder möglich? Das sagt der Verein!

Es ist eine Tradition beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, dass viele Fans ihren Sommerurlaub mit dem Trainingslager-Plan ihres Lieblingsvereins verbinden. Seit einigen Jahren geht die Reise nach Österreich. Die Fans schauen dann bei vielen Trainingseinheiten zu, unterstützen die Mannschaft bei den Testspielen, nehmen an der großen "Blau-Weißen Nacht" teil - eine Abendveranstaltung gemeinsam mit dem Profikader. Doch wegen der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr alles anders. Dass Schalke-Fans ihren Sommerurlaub in Längenfeld im Ötztal verbringen, ist ihnen natürlich freigestellt. Inwieweit sie vom 21. bis 29. August aber ihre Stars sehen können, ist weitgehend unklar.