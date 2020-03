Was Schalkes Profis vor dem Derby beim BVB Mut macht

Gelsenkirchen. Schalke-Trainer David Wagner setzt auf eine Defensivtaktik - auch im Derby beim BVB am Samstag. Pessimistisch sind die S04-Profis aber nicht.

Am Sonntagnachmittag veröffentlichte Fußball-Bundesligist Schalke 04 die Trainingszeiten für die laufende Woche. Das Abschlusstraining vor dem Spiel bei Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) am Freitag ist öffentlich, wie immer vor dem Derby. Die Fans werden Pyrotechnik zünden, Sprechchöre brüllen. Die Zeiten sind trüb, da können sie ein emotionales Thema wie das Derby gut gebrauchen. Eines, das von Problemen ablenkt.

Denn die Zahlen erzeugen keinen Optimismus. Der BVB hat sieben von acht Rückrundenspielen gewonnen, die Torbilanz: 27:9. Ins Titelrennen hat sich Dortmund zurückgemeldet. Und die Schalker? Sie konnten auch die TSG Hoffenheim nicht besiegen – das schwache Spiel endete am Samstag 1:1 (1:0). Die traurige Liga-Statistik: sieben Spiele nacheinander ohne Sieg, 2:15 Tore. Die Europa-League-Qualifikation ist in großer Gefahr.

Und doch wirken die Königsblauen gar nicht so pessimistisch. „Es hat im Derby keine Aussagekraft, wie gerade die Form ist“, sagt Linksverteidiger Bastian Oczipka. Stürmer Guido Burgstaller sagt: „Das Derby ist ein ganz spezielles Spiel. Da haben wir schon einiges erlebt.“ Und Amine Harit sagt: „Ein Derby hat immer einen eigenen Spirit.“

Schalke setzt auf eine Fünferkette

Es ist die Erinnerung an die vergangene Saison, die Schalkes Spieler so optimistisch macht. Drei Spieltage vor Schluss war der BVB Tabellenzweiter und Schalke in Abstiegsgefahr. Und doch siegte Schalke unter Trainer Huub Stevens mit 4:2.

Doch Stevens wirkt nun nur noch im Aufsichtsrat – der Trainer ist ein anderer. Was vor seiner Amtszeit geschah, ist David Wagner egal. Er muss sich mit aktuellen Schwierigkeiten beschäftigen – und die sind gewaltig. So gewaltig, dass Wagner bewusst unattraktiven Defensivfußball spielen lässt. Und diesen auch für das Derby angekündigt: „Wir haben keine andere Option“, sagt er. „Das ist das einzige, was uns ein bisschen Erfolg verspricht. Alles andere haben wir versucht, das können wir im Moment nicht.“

Konkret heißt das: Schalke verteidigt mit einer Fünferreihe in der Abwehr. Entlastung im Spiel nach vorn findet meist nur durch lange Pässe auf schnelle Außenspieler statt. Überwältigend mehr Ballbesitz hat stets der Gegner. „Natürlich schaut das nicht so attraktiv aus wie im Herbst. Aber es ist der Situation geschuldet“, sagt Burgstaller. Die Situation – was ist damit gemeint? Die Krise und die Personalmisere: sieben Spieler sind verletzt, nur 16 Feldspieler verbleiben.

Einer, der noch fit ist, ist Amine Harit. Der Spielmacher gehörte zu den besten Bundesliga-Spielern der Vorrunde. Und jetzt? Ist er Bankdrücker. „Wenn ich sagen würde, dass ich glücklich bin, wäre das nicht wahr“, sagt Harit. Techniker wie er sind nicht gefragt – dafür aber Spieler, die grätschen können. „Er weiß, dass er nullkommanull falsch gemacht hat. Wenn wir wieder zu unserer Identität zurückfinden, ist er der Erste, der auf dem Aufstellungsbogen steht“, sagt Wagner.

Und weil Schalke diese Identität, das intensive Pressing-System, momentan verlassen hat, fand Wagner das Spiel gegen Hoffenheim im Gegensatz zu den 58.324 Zuschauern nicht langweilig. „Das war für unsere Verhältnisse richtig gut“, sagte der Trainer. Weston McKennie (20.) brachte S04 in Führung, Christoph Baumgartner (69.) glich im Anschluss an eine Ecke aus. Mehr als die beiden Tore bleibt von diesem Spiel nicht in Erinnerung.

Schalke: Schon fünf Gegentore nach Standards

Die Schwäche bei gegnerischen Standardsituationen ist das einzige, was Wagner Samstag störte. Fünf der 15 Gegentore in der Rückrunde fielen im Anschluss an Ecken oder Freistöße. „Das tut weh. Im Derby werden wir einige Standards zu verteidigen haben“, sagt er. „Mehrere Gegentore nach Standards machen dich nicht selbstbewusster.“

Doch auch vor einem Jahr fehlte das Selbstbewusstsein. 2019 fuhr Schalke ebenfalls mit einer Negativserie nach Dortmund: nur ein Sieg und neun Tore aus zwölf Spielen. Und dann folgte das 4:2. Was auch Harit Mut macht: „Warum sollen wir nicht auch diesmal drei oder vier Tore schießen? Die passenden Spieler dafür haben wir.“ Ein Optimismus, den Schalke in diesen trüben Zeiten gut gebrauchen kann.