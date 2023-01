Wattenscheid 09: Ist Neuzugang Cirillo der Yesilova-Ersatz?

Wattenscheid. SGW-Sportvorstand Pozo vor dem Test auf Schalke über die Schwierigkeiten der Vorbereitung und die Hintergründe zu den Wattenscheider Transfers.

Ungewöhnliches Wiedersehen für die SG Wattenscheid 09: Am Samstag ist die Mannschaft von Trainer Christian Britscho zum Testspiel zu Gast bei der U23 des FC Schalke im Parkstadion Gelsenkirchen (Anstoß 12 Uhr). Ein Testspiel gegen einen direkten Ligakonkurrenten – unüblich, aber unproblematisch, schließlich treffen die beiden erst Mitte April erst in der Liga aufeinander.

Das Hinspiel gegen Schalke (2:1) war für die SGW der Wendepunkt der bisherigen Saison Fünf Punkte hatte die SGW bis dahin aus zwölf Spielen geholt, es folgten inklusive des Schalke-Spiels 13 aus den nächsten acht Partien. Dieser Aufwärtstrend ist ein Grund, – etwas Bewegung gab es aber doch in den vergangenen Tagen.

SG Wattenscheid 09 kann sich bei Marco Cirillo sicher sein

Seit Cirillos Bruder Gianluca 2020 in Wattenscheid spielte, standen Spieler und Verein in losem Kontakt. Die wichtigsten Punkte: 24 Jahre alt, 97 Regionalliga-Spiele – die SGW weiß, was sie an dem Mann hat, der vom Kellerkonkurrenten SV Straelen kommt. Die Verpflichtung ist kein Experiment, sondern mit großer Sicherheit eine Verstärkung für die Wattenscheider Offensive – die war auch nötig geworden.