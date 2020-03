Weg aus England: Schalke-Leihgabe Fährmann vor neuem Wechsel

Schalke-Leihgabe Ralf Fährmann möchte seine Zelte beim englischen Premier-League-Klub Norwich City lieber heute als morgen abbrechen und strebt noch während der laufenden Rückrunde einen erneuten Vereinswechsel an. Nach WAZ-Informationen hat der Torwart erfolgversprechende Kontakte nach Skandinavien geknüpft, wo er einen Verein im Auge hat, bei dem er Spielpraxis bis zum Sommer sammeln kann. Dann kehrt der 31-Jährige verabredungsgemäß nach Schalke zurück.

Fährmann schon zu Gesprächen auf Schalke

In Norwegen und Schweden ist das Transferfenster noch bis zum 31. März geöffnet: Insofern ist ein Wechsel in diese Ligen noch möglich. In den meisten anderen Ländern ist das Transferfenster längst geschlossen. Weil Schalke, wo Fährmann noch einen Anschlussvertrag bis Juni 2023 besitzt, in die Formalitäten dieses Wechsel eingebunden ist, weilte Fährmann am Montag nach WAZ-Informationen in Gelsenkirchen. Schalke würde einen Wechsel nach Skandinavien sehr begrüßen: Schließlich würde der Torwart dann vor seiner Rückkehr zu den Königsblauen doch noch die Spielpraxis sammeln können, die ihm in Norwich verwehrt bleibt.

Torwart zuletzt nicht einmal mehr im Kader von Norwich

Die Ausleihe nach England war für Fährmann ein sportliches Desaster: Er kam nur auf drei Einsätze für Norwich, darunter lediglich 22 Spielminuten in der Premier League. Sein Konkurrent, der Niederländer Tim Krul, ist beim Team des deutschen Trainers Daniel Farke gesetzt. Am vergangenen Samstag zählte Fährmann beim 1:0-Sieg von Norwich gegen Leicester City nicht einmal mehr zum Kader. Der Ausweg führt nun nach Skandinavien - wenn der Wechsel klappt.

Schalke hatte Fährmann im Sommer an Norwich ausgeliehen, weil Alexander Nübel als Nummer eins gesetzt war - eine Rückkehr war aber immer angedacht. Seit Nübels feststehendem Wechsel im kommenden Sommer nach München hat Schalke den Plan, dass Markus Schubert und Ralf Fährmann das Torwart-Duo in der kommenden Saison bilden sollen.