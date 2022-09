Wie einst mit Schalke - Nastasic hofft auf Triumph in Madrid

Gelsenkirchen. Der einstige Schalker Matija Nastasic spielt nun für RCD Mallorca, am Sonntag geht es gegen Real Madrid. Da werden Erinnerungen an Schalke wach.

Als Matija Nastasic im August 2021 zur AC Florenz wechselte, war dies für den FC Schalke 04 einer der wichtigsten Transfers dieses Sommers. Der damals 28 Jahre alte Innenverteidiger war im Schalke-Aufgebot einer der Top-Verdiener. Nastasic von der Gehaltsliste zu bekommen war für die Königsblauen ein großer Schritt, um das angepeilte Gehaltsbudget von etwa 23 Millionen Euro für die Saison in der 2. Liga wirklich einzuhalten. Fast die gesamte Abstiegs-Rückrunde hatte Nastasic wegen einer Wadenverletzung verpasst.

Für die Italiener kam Nastasic aber nur in sechs Partien zum Einsatz, plagte sich weiter mit Verletzungen herum. Mittlerweile ist er bei RCD Mallorca gelandet - nach einem turbulenten Deadline Day. Erst am letzten Tag der Sommer-Periode wurde der 29-jährige Serbe von Florenz zum Balearen-Klub transferiert. "Es war zunächst nicht sicher, ob ich am Ende zu Mallorca wechseln konnte. Alles passierte erst am letzten Tag", sagte Nastasic jüngst in einer Medienrunde auf Nachfrage von sport.de.

Einst mit dem FC Schalke triumphiert

Am Sonntag (14 Uhr) könnte erstmals im Mallorca-Trikot auflaufen. Ausgerechnet beim spanischen Meister und Champions-League-Sieger Real Madrid im Bernabéu. Nastasic: „Ich bin erst vor ein paar Tagen angekommen, jetzt werden wir in der Vorbereitung auf das Spiel hart trainieren. Aber natürlich erwarte ich, dass ich spiele. Das letzte Wort hat aber immer der Trainer, ich werde das akzeptieren. Jeder muss bereit sein, auch wenn er von der Bank kommt."



News und Hintergründe zu Schalke 04

An ein Spiel in Madrid hat der Abwehrspieler noch gute Erinnerungen. Im März 2015 gewann Schalke das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale in Spaniens Hauptstadt 4:3 – mit Matija Nastasic. "Mit Schalke haben wir dort gewonnen, ich hoffe nun, dass wir das nun wiederholen können." Damals reichte den Königlichen allerdings das 2:0 aus dem Hinspiel, um trotzdem weiterzukommen.

