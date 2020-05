Wie fit sind Schalkes Rückkehrer nach der Pause?

Daniel Caligiuri ist einer von insgesamt vier Schalker Spielern, die das Derby im März aufgrund von Verletzungen verpasst hätten – die jetzt aber wieder fit sind. Die anderen drei sind Suat Serdar, Salif Sané und Juan Miranda. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider weist aber in diesem Zusammenhang auf ein Problem hin.

Weil die Rückkehrer noch länger als die anderen Spieler ohne Spielpraxis sind, spricht Schneider von einem „Kaltstart“. Er erklärt: „Normalerweise hat man nach Verletzungen noch Testspiele oder auch einen Einsatz in der U23.“ Diesmal aber muss das ehemals verletzte Quartett gleich wieder von null auf hundert gehen – und das im Derby.

Suat Serdar und Daniel Caligiuri dürften auf jeden Fall in der Startelf stehen. Caligiuri lässt keinen Zweifel: „Ich traue es mir zu, von Anfang an zu spielen.“ Nach seiner Innenbandverletzung im Knie fühlt er sich perfekt – „ich bin wieder voll da." Verletzt hatte er sich am 4. Februar im DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC – am Derby-Samstag kehrt er damit nach 102 Tagen Pause in den Wettkampf zurück. Bei den anderen Spielern sind’s „nur“ 70 Tage Pause seit dem letzten Bundesligaspiel am 7. März gegen Hoffenheim.

Schalkes Salif Sané ist seit 195 Tagen raus

Satte 195 Tage ist Salif Sané raus: Er verletzte sich am 3. November – da verbietet sich ein Einsatz in der Startelf eigentlich von alleine. Aber gut, dass der Abwehr-Riese wieder eine Alternative ist. Und mit Ozan Kabak steht auch der nächste Rückkehrer schon bereit. „Ozan ist auf einem richtig guten Weg“, berichtet Jochen Schneider: „Nur bei Benji (Stambouli) und Omar (Mascarell) wird es noch ein paar Tage länger dauern als bei Ozan.“ (MH)