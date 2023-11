Wie Matthias Tillmann schon für Schalke arbeitet

Gelsenkirchen. Offiziell beginnt Matthias Tillmann erst am 1. Januar als Vorstandsvorsitzender bei Schalke 04. Doch schon jetzt ist er häufig in Gelsenkirchen.

Am Samstagabend saßen Axel Hefer und Matthias Tillmann nebeneinander, als würden sie längst zusammenarbeiten. Hefer, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04, trug im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (3:5) einen blau-weißen Schal - war mit dem künftigen Vorstandsvorsitzenden Tillmann oft ins Gespräch vertieft. Dabei fängt Tillmann erst am 1. Januar 2024 offiziell als Vorstandsvorsitzender der Königsblauen an. Doch ist das wirklich so?

Schalkes Mediendirektor Siekmann: „Er ist bereits regelmäßig auf der Geschäftsstelle“

Wie diese Zeitung erfuhr, ist der 39 Jahre alte Tillmann nicht nur bei Spielen der Königsblauen präsent. Tillmann soll in der Geschäftsstelle der Königsblauen bereits seinen Arbeitsplatz eingerichtet haben, an vielen Projektgesprächen teilnehmen und sich in alle Themen einarbeiten. Schalkes Mediendirektor Marc Siekmann sagte dieser Zeitung: „Es ist richtig, dass Matthias Tillmann bereits regelmäßig auf der Geschäftsstelle ist, und zwar so, wie es seine Verpflichtungen bei seinem aktuellen Arbeitgeber zulassen.“

Offiziell arbeitet Tillmann noch bis 31. Dezember 2023 für die Hotelsuchmaschine Trivago als Finanzchef, laut Pressemitteilung soll er das Unternehmen bis 31. März 2024 weiter beraten, denn Nachfolger Robin Harries beginnt erst am 1. April 2024.

Tillmanns Expertise ist aktuell offenbar auf Schalke sehr gefragt - denn die Königsblauen befinden sich in einer Führungskrise. Der Vorstand besteht aktuell lediglich aus zwei Personen. Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers ist gesetzt, der Vertrag von Sportvorstand Peter Knäbel scheidet spätestens am 30. Juni 2024 als Sportvorstand aus, ist aber aktuell nur noch bei Unterschriften gefragt. Die Winter-Transferperiode im Januar 2024 gestaltet er schon nicht mehr mit. Dafür ist Sportdirektor André Hechelmann zuständig - doch auch er steht gerade schwer in der Kritik, da er in der Sommer-Transferperiode einige falsche Entscheidungen getroffen hat.

Tillmann ist ab 1. Januar 2024 als Nachfolger des Ende Juli ausgeschiedenen Dr. Bernd Schröder verantwortlich für die Ressorts Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Digitales, Fans, Nachhaltigkeit, Veranstaltungen und Sicherheit. Laut Hefer soll er deutlich „visibler“ sein als Vorgänger Schröder - das heißt: mehr in der Öffentlichkeit präsent. Eine seiner ersten Aufgaben ist die Suche nach einem Trikotsponsor. Der Vertrag mit Veltins endet im Juni 2024.

