Wie Schalke 04 den direkten Wiederaufstieg plant

Seit vergangenen Samstag ist klar: Schalke 04 spielt in der kommenden Saison wieder in der 2. Bundesliga. Das 2:4 bei RB Leipzig reichte nicht, dennoch stehen die Fans geschlossen hinter der Mannschaft. Vor zwei Jahren war das anders, als Schalke nach einer desolaten Saison sang- und klanglos aus dem Oberhaus verabschiedet hatte. Klar ist: Schalke will im neuen Jahr gleich wieder angreifen und möglichst zügig in die Bundesliga zurückkehren.

Rot-Weiss Essen kann eine enttäuschende Saison noch retten

Während sich Schalkes Profis bereits im Urlaub befinden, ist die Saison für Rot-Weiss Essen noch nicht beendet. RWE schloss die Drittliga-Saison als Tabellen-16. immerhin mit dem Klassenerhalt ab, der Saisonverlauf lässt aber die wenigsten Verantwortlichen und Anhänger zufrieden zurück. Die enttäuschende Spielzeit kann an diesem Wochenende aber noch gerettet werden: Im Finale des Niederrheinpokals trifft RWE am Samstag auf Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen, das Stadion ist bereits ausverkauft. Der Sieger qualifiziert sich für den DFB-Pokal, das würde auch wichtige Einnahmen für RWE bedeuten.

In unserem Podcast "fussball inside" diskutiert Moderator Timo Düngen in dieser Woche mit Schalke-Reporter Andreas Ernst und RWE-Reporter Justus Heinisch über die Gemengelage bei den beiden Klubs. Auch wir gehen nach dieser Folge in eine kleine Sommerpause, kehren aber zur Vorbereitung der Klubs wie gewohnt wieder zurück. Vielen Dank fürs Zuhören!

