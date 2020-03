Wir diskutieren: Derby? Die Gesundheit steht über allem

Ein Geisterspiel steigt am Samstag im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Essen. Im Podcast „Fußball Inside“ diskutieren wir über den Ruhrgebietsfußball. Diesmal geht es auch ums Derby, aber vor allem um das Coronavirus.

Am Samstag steht das Revierderby an - Borussia Dortmund gegen Schalke 04, eigentlich ein Feiertag im Ruhrgebiet. Doch Derbystimmung mag nicht so richtig aufkommen - Deutschland diskutiert über das Coronavirus und die damit verbundenen Gefahren, der europäische Fußball darüber, ob überall die Saison sofort unterbrochen werden und die EM 2020 verschoben werden muss. Das Derby ist ohnehin ein Geisterspiel.

Das ist das einzige Thema unseres Fußball-Podcasts "Fußball Inside", das auch diesmal unter dem Motto "Tacheles. Aussem Pott." steht. Wir diskutieren aber nicht nur die Frage, ob die Bundesliga-Saison unterbrochen werden muss oder nicht.

Ein wenig geht es auch um Fußball. Wie ist die Form von Borussia Dortmund nach dem Champions-League-Aus? Mit welcher Taktik wird Schalke im Derby auflaufen?

Es diskutieren (v. r.) Timo Düngen, Sebastian Weßling und Andreas Ernst.

Viel Spaß beim Hören!