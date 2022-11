Zu Gast auf Schalke - Kolasinac und Ayhan besuchen Elgert

Gelsenkirchen. Sead Kolasinac und Kaan Ayhan sind Schalker, auch wenn sie nicht mehr das S04-Trikot tragen. Sie besuchten in der WM-Pause Norbert Elgert.

Besonders viel los ist auf dem Trainingsgelände des FC Schalke 04 gerade nicht. Die Profis befinden sich im Urlaub, ebenso viele Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Doch Fußball gespielt wird noch - zum Beispiel sind die Knappenschmiede-Teams aktiv. Am Samstagvormittag traf die U19 im Parkstadion auf den SC Verl, gewann locker mit 5:1. Und es gab einen prominenten Gast.

Sead Kolasinac, 29 Jahre alt, Ex-Schalker in Diensten von Olympique Marseille, besuchte seinen ehemaligen Trainer Norbert Elgert, zu dem er immer noch ein erstklassiges Verhältnis pflegt. Er stand am Spielfeldrand. Als Kolasinac im Januar 2021 kurzzeitig zu Schalke zurückgekehrt war, sagte er über Elgert: "Er ist ein Ansprechpartner für mich, wenn es mal nicht gut läuft. Er ist mein Mentor, immer noch. Auch mit ihm habe ich über die Situation gesprochen. Allerdings wollte ich keine Informationen einholen, er hat mich mental auf die Situation eingestellt.“ In der Saison 2011/12 war Kolasinac Elgerts Kapitän in der U19 - Schalke wurde Deutscher Meister.

Kolasinac sieht 5:1-Sieg der Schalker U19

Kolasinac sah einen überragenden Auftritt eines Landsmanns. Semin Kojic hatte bis zur U18 für Deutschland gespielt, will aber künftig für Bosnien-Herzegowina auflaufen. Kojic gelang ein Hattrick. „Ich hebe ja normalerweise keinen heraus, aber Semin Kojic war sicherlich überragend", sagte Elgert.

Das Wiedersehen mit Kolasinac war für Elgert nicht das einzige mit einem ehemaligen Schüler. Am Freitag war der türkische Nationalspieler Kaan Ayhan beim U19-Training zu Gast. Ayhan spielte von 1999 bis 2016 für Schalke, wurde bei den Königsblauen zum Profi. Durchsetzen konnte sich der inzwischen 27-Jährige aber nicht, über Frankfurt und Düsseldorf wechselte er nach Italien zu US Sassuolo. In der Serie A bestritt er in dieser Saison zehn von 15 Spielen, stand aber lediglich fünfmal in der Anfangsformation.

Seine Familie lebt noch in Gelsenkirchen, sein Bruder Mertcan verteidigt für Schalkes U17 (11 Spiele, drei Tore) - Kaan Ayhan bezeichnete es einmal als Traum, mit seinem Bruder bei Schalkes Profis zusammenzuspielen.

Besuche von Ex-Spielern bei Norbert Elgert sind nicht unüblich. In einer Länderspielpause im September hatte US-Nationalspieler Weston McKennie in Gelsenkirchen vorbeigeschaut.

