Zwei Schalke-Profis top – die schnellsten Zweitliga-Profis

Gelsenkirchen. Zumindest in Sachen Tempo ist Schalke in der Offensive gut aufgestellt. Sorgen bereiten jedoch viele andere Statistiken der laufenden Saison.

Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 35,97 Kilometern pro Stunde wurde Bryan Lasme in der laufenden Zweitligasaison schon gemessen. Damit ist der Stürmer von Schalke 04 der drittschnellste Spieler der Liga. Nur Christian Conteh vom VfL Osnabrück (36,23 Km/h) und Aaron Opoku vom 1. FC Kaiserslautern (36,02 Km/h) waren noch schneller als Lasme.

Erstaunlich ist, dass die drei Zweitliga-Sprinter mit diesen Geschwindigkeiten sogar in der Bundesliga ganz vorn wären – denn in Deutschlands Eliteliga wurde in der laufenden Saison noch kein Profi mit einem Tempo von 36 Km/h gemessen. An der Spitze stehen in dieser Kategorie Alphonso Davies vom FC Bayern und Silas Katompa Mvumpa vom VfB Stuttgart mit einer Maximalgeschwindigkeit von jeweils 35,97 Km/h. Sie sind damit also genauso schnell wie Schalke-Stürmer Lasme.

In Yusuf Kabadayi, der auf eine Geschwindigkeit von 35,37 Km/h kommt, befindet sich sogar noch ein weiterer Schalke-Profi unter den Top-Sprintern der 2. Bundesliga (Rang 11). Auffällig ist zudem: Zwei weitere Ex-Schalker befinden sich in dieser Kategorie unter den Top-15: Phil Neumann (Hannover 96, 35,8 Km/h) und Brooklyn Ezeh (Hannover 96, 35,12 Km/h).

Schalke-Profis in anderen Statistiken schwach

Die Schalke-Profis Dominick Drexler, Yusuf Kabadayi und Keke Topp (von links). Foto: firo

Im Vergleich mit den übrigen Zweitliga-Profis finden sich in anderen Statistik-Kategorien allerdings wenige Schalker in den Top-Listen. In Sachen Sprints liegt der beste Schalker Lino Tempelmann (163 Sprints, Rang 47) beispielsweise weit hinter Spitzenreiter Fabian Reese von Hertha BSC (273 Sprints). Auch bei der Summe der intensiven Läufe (Tempelmann mit 445 auf Rang 61) und bei der zurückgelegten Laufdistanz (Marcin Kaminski mit 87,9 auf Rang 33) sind die besten Schalker jeweils weit abgeschlagen. Gründe dafür sind aber auch, dass die Schalker ihr Personal häufig wechselten.

Gerade in den Lauf-Statistiken werden die Schalker – trotz der intensiven Spielweise von Ex-Trainer Thomas Reis – im Ligavergleich abgehängt. Exemplarisch dafür steht: Mit 1006,5 Kilometern sind Schalke-Profis in der laufenden Saison bislang am zweitwenigsten gelaufen. Nur das Team von Aufsteiger VfL Osnabrück (1000,6 Kilometer) lief noch weniger.

