SC Freiburg - Juventus Turin: Das Spiel heute im Live-Ticker

Freiburg. Der SC Freiburg greift nach der Sensation in der Europa League. Heute ab 18:45 Uhr ist Juventus Turin zu Gast. Das Rückspiel im Live-Ticker.

Großes Highlight für den SC Freiburg: Am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) trifft der Bundesligist im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League auf Juventus Turin. Die Freiburger unterlagen am vergangenen Donnerstag mit 0:1 in Turin und brauchen, um in die Verlängerung zu kommen, einen Sieg mit einem Tor Unterschied. „Wir haben noch Chancen. Wir müssen die Zweikämpfe annehmen und gewinnen“, sagte Stürmer Michael Gregoritsch, der dadurch die Fans hinter sich bringen möchte.

SC Freiburg gegen Juventus Turin: Das Spiel heute im Live-Ticker

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin wird im Rückspiel beim SC Freiburg in der Startelf auf seine beiden Offensivstars Ángel Di Maria und Federico Chiesa verzichten. Das kündigte Trainer Massimiliano Allegri einen Tag vor dem Duell am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) im Freiburger Europa-Park Stadion an.

„Sie können im Laufe des Spiels reinkommen, aber nicht von Anfang an spielen“, sagte der Juve-Coach. Beide hätten am Mittwoch zum ersten Mal wieder trainiert. Bei Di Maria, der im Hinspiel den 1:0-Siegtreffer erzielt hatte, will Allegri zudem „nichts riskieren“, weil der argentinische Weltmeister im vergangenen Herbst bereits länger ausgefallen war.

