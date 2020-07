Schalkes U19 feiert unter den Augen von Schneider Sieg

Gelsenkirchen Schalke-Sportvorstand besuchte das Spiel der Junioren. Trainer Norbert Elgert lobt: "Das ist alles andere als selbstverständlich."

Solch ein Ergebnis kann in der Vorbereitung schon einmal Auftrieb geben. Die U19 des FC Schalke 04 gewann wenige Tage nach dem 1:2 gegen die Senioren der Sportfreunde Schwäbisch Hall ein Testspiel gegen die U19 des VfB Stuttgart mit 4:0. Franck Tehe, Bleron Krasniqi (2) und Louis Köster trafen für den königsblauen Nachwuchs.

Schalke-Trainer Norbert Elgert, der gegen den VfB auf Mikail Maden und Ardy Mfundu verzichten musste, betonte nach dem Spiel auf der Homepage der Knappen: "Insgesamt war das eine gute Leistung von uns und im Vergleich zum gestrigen Testspiel eine deutliche Steigerung. Unabhängig davon haben wir gestern gegen einen guten Gegner gespielt, der nicht besser, aber abgeklärter war als wir. Gegen den VfB Stuttgart, der schon eine Hausnummer ist und eine große Rolle im deutschen Jugendfußball spielt, waren wir das bessere Team. Wir sind glücklich darüber, dass wir nach langer Zeit endlich wieder einen Wettkampf hatten.“

Lobende Worte von Norbert Elgert

Elgert freute sich nicht nur über den Erfolg. Auch der Besuch von Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider gefiel ihm. „Er begrüßte das Team vor dem Spiel und hat es sich gemeinsam mit seiner Familie angeguckt. Das ist alles andere als selbstverständlich und gibt uns ein gutes Gefühl.“





Und so geht es weiter für die U19 des FC Schalke: Am kommenden Sonntag (26. Juli) geht es in Gelsenkirchen gegen die Erste Mannschaft des VfL Alfter (Mittelrheinliga) , die Partie findet allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Saison wird im geänderten Modus gespielt

Hinweis: Frühestens am 19./20. September startet die neue Spielzeit. Dann ist eine Einfachrunde geplant. Es finden also lediglich 16 Spieltage statt Hin- und Rückspielen statt, anschließend steigt eine Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.