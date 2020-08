Dumm gelaufen: 11.000 Zuschauer streamen "falsches" Finale

Essen. Die Bayern besiegen Paris Saint-Germain im Champions-League-Finale. Im vollen Stadion? Mit Mats Hummels? Schuld war ein alter Stream auf Youtube.

Das nennt man wohl dumm gelaufen: Mehr als 11.000 Fußball-Fans hatten sich am Sonntag zeitweise auf der Videoplattform Youtube das Champions League-Finale angesehen. Allerdings war es das falsche Spiel. Nicht das aktuelle zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München, sondern eine Partie aus dem Jahr 2017.

Auf Youtube war am Sonntag ein Live-Stream mit dem Titel „Paris Saint-Germain vs Bayern Munich | UEFA Champions League 2020" aufgetaucht. Und obwohl das Finale von diversen Sendern übertragen wurde, in Deutschland vom ZDF, Sky und DAZN, sahen mehrere Tausend User die Partie. Merkwürdig nur: Gespielt wurde in der Münchener Allianz-Arena statt in Lissabon. Das Stadion war voller Zuschauer. Franck Ribéry lief im Bayern-Trikot auf. Jupp Heynckes gab als Bayern-Trainer die Anweisungen. Unai Emery gestikulierte vor der Bank von PSG. Und spielt Mats Hummels nicht eigentlich längst wieder für Borussia Dortmund? Da fiel auch bei vielen Zuschauern der Groschen. Das Spiel war eine Vorrundenbegegnung der Königsklasse aus Dezember 2017.

Heitere Reaktionen in Sozialen Netzwerken

Aber klar: Das Spiel wurde im Titel als „Champions-League-Final 2020“ bezeichnet, was wohl sogar mehr als die angezeigten 11.000 User auf den Scherz hereinfallen ließ, denn die genannte hohe Zahl waren nur die zu jenem Zeitpunkt aktuellen Zuschauer des Streams. Die Reaktionen in den Sozialen Netzwerken waren meist heitere: „11.000 Zuschauer fragen sich wohl gerade, warum sie nicht auch ins Stadion durften“, witzelte einer. Andere freuten sich über die „Gastauftritte von Frank Ribéry und Dani Alves im Finale.

Das aktuelle Finale gewannen die Bayern 1:0 durch das Tor von Kingsley Coman. Auch das Spiel aus dem Jahr 2017 gewannen die Münchener. Damals setzten sich die Bayern mit 3:1 gegen Paris durch. Die Torschützen: Robert Lewandowski, zweimal Corentino Tolisso und Kylian Mbappé. Allerdings fand das Finale damals ohne die beiden jüngsten Finalisten statt. Im Mai 2018 gewann Real Madrid in Kiew den Pokal durch einen 3:1 über den FC Liverpool.

Das aktuelle Finale am Sonntag hatten 12,79 Millionen Menschen alleine im ZDF gesehen, hinzu kamen 1,04 Millionen bei Sky. Und 11.000 sahen das „falsche“ Finale auf Youtube. (fs)