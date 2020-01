Videobeweis: Schiedsrichter Fröhlich will die Fans mitnehmen

Seit zweieinhalb Jahren gibt es den Videobeweis in der Fußball-Bundesliga, seit Beginn der Saison auch in der 2. Bundesliga. Und doch müssen sich die Schiedsrichter fast in jeder Woche Diskussionen über Sinn und Unsinn des „VAR“ (Video Assistent Referee) stellen. Am Dienstag warb Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich im Dortmunder Fußballmuseum für das Projekt, gestand aber auch Verbesserungsmöglichkeiten ein.

Damit meint Fröhlich vor allem die Transparenz im Stadion, damit die Besucher der Spiele nicht gegenüber den TV-Zuschauern benachteiligt werden. „Wir platzieren das Thema offensiv. Der Zuschauer würde mitgenommen, der Druck etwas herausgenommen“, sagte Fröhlich. Schiedsrichter Sascha Stegemann, der zu einer Schulung für Sportjournalisten mitkam, ergänzte: „In Sachen Transparenz kann man einiges verbessern.“

NFL als Vorbild

Auch einer Idee, die Schiedsrichter Manuel Gräfe im „Kicker“ äußerte, steht Fröhlich offen gegenüber. Entscheidungen könnten demnach wie in der American-Football-Profiliga NFL über das Stadionmikrofon verkündet werden. „Das ist ein guter Gedanke, der im Lenkungskreis diskutiert wird. Aber das sagt sich so einfach. Es müsste Schulungen geben, weil ein Mentalitätswechsel bei Schiedsrichter stattfinden müsste. Er würde in eine Moderatorenrolle kommen“, sagte Fröhlich.

Selbstkritik übte Fröhlich mit den Video-Assistenten in der 2. Bundesliga. Während es in der aktuellen Saison in der Bundesliga erst zwei falsche VAR-Eingriffe gab, waren es eine Liga tiefer bereits elf. „Da müssen wir bessere Werte erzielen“, sagte Fröhlich.

Dass der VAR aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten und Diskussion bald wieder abgeschafft wird, glaubt Fröhlich nicht: „Die Mehrheit goutiert, was der VAR hervorbringt. Aber wir müssen uns weiterentwickeln.“ Das sagt auch Stegemann: „Der VAR ist noch ein junges Projekt, das den Fußball revolutioniert. Es muss noch angepasst werden.“

Bundesliga auf Champions-League-Niveau

Einen Kritikpunkt an deutschen Schiedsrichtern wies Fröhlich energisch zurück: In der Bundesliga werde nicht kleinlicher gepfiffen als im internationalen Vergleich. In einer Statistik über die Menge der Fouls pro Spiel liege die Bundesliga auf Champions-League-Niveau. „Nur in der Premier League gibt es weniger Fouls“, sagt Fröhlich. In den Statistiken Gelbe Karten pro Spiel und Strafstöße pro Spiel sei die Bundesliga sogar auf Premier-League-Level.

Dass in der Premier League weniger gepfiffen wird, hat laut Fröhlich mit der Fußball-Kultur zu tun: „Die Atmosphäre in England inspiriert die Schiedsrichter, die Spiele laufen zu lassen.“ Er findet, in dieser Diskussion sollten die deutschen Fans weniger nach zu England schauen, sondern vielmehr einen Vergleich mit Frankreich, Italien und Spanien zu wählen.