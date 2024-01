Schwedens Sport würdigt krebskranken Sven-Göran Eriksson

Stockholm Schwedische Sportgrößen verneigen sich vor dem langjährigen Fußballtrainer Eriksson, der jüngst seine schwere Krebserkrankung publik gemacht hatte. Warme Worte kommen auch aus England.

Die schwer an Krebs erkrankte Trainerlegende Sven-Göran Eriksson ist in seiner schwedischen Heimat von der versammelten Sport-Elite gewürdigt worden. Auf der schwedischen Sportgala Idrottsgalan wurde der langjährige Fußballtrainer in Stockholm mit lang anhaltenden stehenden Ovationen bedacht, in einem Videoeinspieler richteten Weggefährten wie die früheren englischen Nationalspieler John Terry und Wayne Rooney herzliche Worte an den 75-Jährigen.

Viele im Publikum waren den Tränen nahe, als „Svennis“, wie er von seinen Landsleuten liebevoll genannt wird, auf die Bühne kam. „Ihr bringt mich zum Weinen“, sagte Eriksson, ehe er die Nominierten für Schwedens Trainer des Jahres präsentieren durfte. Den Preis überreichte er im Anschluss an den deutschen Trainer der schwedischen Biathlon-Nationalmannschaft, Johannes Lukas.

Größter Fußballtrainer der schwedischen Geschichte

Eriksson gilt als größter Fußballtrainer der schwedischen Geschichte. 1982 gewann er mit dem IFK Göteborg überraschend den UEFA-Cup, später coachte er internationale Spitzenclubs wie Benfica Lissabon, die AS Rom und Manchester City. Als erster Ausländer überhaupt war er von 2001 bis 2006 Nationaltrainer von England.

Vor knapp zwei Wochen hatte Eriksson in einem Interview des schwedischen Radiosenders SR P1 öffentlich gemacht, dass er unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sei und im besten Fall noch ein Jahr zu leben habe.

Auf der Idrottsgalan werden alljährlich die schwedischen Sportler des Jahres geehrt. Als bester Sportler wurde erneut Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis ausgezeichnet, die Schwimmerin Sarah Sjöström wurde als Sportlerin des Jahres geehrt. Der wichtigste Preis des Abends, der von der schwedischen Bevölkerung bestimmte Jerring-Preis, ging zum Höhepunkt der Gala an Skilangläuferin Ebba Andersson.