Schweigeminute für Beckenbauer in den Bundesliga-Stadien

Frankfurt/Main Der deutsche Fußball hat mit dem Tod von Franz Beckenbauer eine seiner größten Legenden verloren. Auch in zahlreichen Stadien soll in den kommenden Wochen des Ex-Weltmeisters gedacht werden.

Zu Ehren von Franz Beckenbauer hat die Deutsche Fußball Liga für das kommende Bundesliga-Wochenende eine Schweigeminute bei allen Spielen angekündigt. Dies teilte die DFL in Frankfurt/Main mit. Zudem ist bei den Mannschaften das Tragen eines Trauerflors vorgesehen.

Der 17. Spieltag startet zum Jahresauftakt an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1.) mit der Partie von Beckenbauers langjährigem Verein FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Die deutsche Fußball-Legende war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.

Auch der Deutsche Fußball-Bund kündigte für seine Wettbewerbe eine Schweigeminute an. So soll unter anderem vor den Partien im Viertelfinale des DFB-Pokals Ende Januar und Anfang Februar mit einer Gedenkminute an Beckenbauer erinnert werden. Auch vor den Partien in der 3. Liga, vor den Spielen in Bundesliga und DFB-Pokal der Fußballerinnen und in der Futsal-Bundesliga soll es Schweigeminuten geben, wie der DFB mitteilte.