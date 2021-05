Seehofer entsetzt über DFB-Führung: Jämmerliches Schauspiel

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Spitze des deutschen Fußballs in ihrem Dauerstreit mit scharfer Kritik zur Räson gerufen.

Der DFB gibt in den jüngsten Tagen kein gutes Bild in der Öffentlichkeit ab: Trotz seines Nazi-Eklats will sich der schwer angeschlagene DFB-Präsident Fritz Keller nicht zurückziehen und erst seine „Aufräummission“ beim krisengeschüttelten Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu Ende bringen. Es ist nur einer der Schauplätze im Streit der DFB-Führungsspitze, die auch Bundesinnenminister Horst Seehofer mit dem Kopf schütteln lässt. Nun hat der CSU-Politiker die DFB-Spitze in ihrem Dauerstreit zur Räson gerufen. „Es wird Zeit, dass die Sportverbände dieses jämmerliche Schauspiel beenden“, sagte der 71-Jährige. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Sportfreunde“, fügte er hinzu.

DFB-Präsident Fritz Keller hatte seinen Vizepräsidenten Rainer Koch im April bei einer Präsidiumssitzung mit Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände im DFB hatten Keller daraufhin das Vertrauen entzogen. Er entschuldigte sich später. Einen Rücktritt lehnte er aber am Freitag erneut ab. Die Vertreter der Deutschen Fußball-Liga im DFB-Präsidium, zu denen auch DFL-Chef Christian Seifert gehört, distanzierten sich „deutlich und in aller Form“ von der Wortwahl Kellers gegenüber Koch. Zuletzt hatte Seifert aber auch Koch in einem Schreiben attackiert.

Eifersucht, Machtspiele und Scharmützel

„Ich kann nur erstaunt zur Kenntnis nehmen, was da im Moment im DFB abläuft“, sagte Seehofer, dessen Ministerium für die Förderung des deutschen Spitzensports zuständig ist. Für Millionen von Menschen und auch für ihn selbst sei der Sport ein wichtiges Thema, insbesondere der Fußball, betonte Seehofer. Als er im vergangenen Jahr mit Keller und Seifert darüber gesprochen habe, wie man in der Bundesliga trotz Corona-Pandemie mit einem Hygienekonzept und ohne Zuschauer wieder spielen könnte, „da war von Eifersucht, Machtspielen und Scharmützeln überhaupt nichts zu spüren“.

Fünf Tage nachdem ihm die Präsidenten der Regional- und Landesverbände das Vertrauen entzogen hatten, nahm DFB-Präsident Fritz Keller am Freitag dazu erstmals Stellung - auch wenn selbst das nicht ohne Panne über die Bühne ging. „Ich respektiere das Votum der Konferenz der Regional- und Landesverbände und nehme dieses sehr ernst. Ich bedauere meine affektbeladene Entgleisung zutiefst und bitte erneut um Verzeihung“, erklärte der 64-Jährige in einem Statement auf der DFB-Homepage, das wenige Minuten nach der Veröffentlichung für knapp eine Stunde wieder verschwunden war. Von Rücktritt war darin keine Silbe zu lesen, stattdessen betonte Keller: „Ich werde mich den anstehenden Diskussionen nicht entziehen.“

Amateurvertreter sprachen sich gegen Keller aus

Die Amateurvertreter hatten sich am vergangenen Sonntag auf einem Krisengipfel mit 26:9 Stimmen gegen Keller ausgesprochen. Der sieht seine Aufarbeitung der Altlasten im heillos zerstrittenen Verband aber noch lange nicht beendet - indirekt deutete er jedoch zumindest einen Abschied an, sobald er seine Mission erfüllt hat. „Es liegt mir am Herzen, persönlich den Weg zu bereiten, dass der DFB mit der Integrität und Transparenz geführt wird, die der Fußball verdient und die nötig ist, um wieder seine volle gesellschaftliche Kraft zu entfalten“, sagte er. (fs/dpa/sid)

