Serie: Die kuriosesten Abstiegskämpfe der Bundesliga

Essen. Der Abstiegskampf in der Bundesliga ist in diesem Jahr spannend - nicht zum ersten Mal. Wir blicken zurück auf vergangene Spektakel.

Je näher das Ende der 60. Bundesligasaison rückt, desto enger wird es im Tabellenkeller. Von Platz 13 (FC Augsburg) bis zum Schlusslicht Hertha BSC können in den verbleibenden Spieltagen der aktuellen Saison alle Vereine noch den Klassenerhalt schaffen - oder aber auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen. Selbst der derzeitige Tabellenzwölfte Werder Bremen ist noch nicht sicher. Mitten drin: der FC Schalke 04 (Platz 16, 30 Punkte) und der VfL Bochum (Platz 15, 31 Punkte). Was alle Teams gemeinsam haben? Ihre Leistungen schwanken von Spiel zu Spiel. Begeistert eine Mannschaft ihre Fans auf den Rängen an einem Wochenende, blickt man eine Woche später in ratlose Gesichter. Aktuell kann wohl niemand so genau sagen, wer in den verbleibenden Partien positiv überraschen, und wer enttäuschen wird.

Noch drei direkte Duelle im Abstiegskampf

Mit Blick auf das jeweilige Restprogramm, das noch drei direkte Duelle bereithält, scheint bis zum Schlusspfiff dieser Saison alles möglich. Wer darf sich Hoffnungen auf einen Bundesligaverbleib machen und wer taumelt dem Abstieg entgegen?

In dem 60-jährigen Bestehen der höchsten deutschen Spielklasse hat es schon so einige Überraschungen im Abstiegskampf gegeben. Manch ein Szenario gleicht sogar dem heutigen. Nicht selten ereilte Vereine, die vor der Saison-Schlussphase nicht auf einem Platz im Tabellenkeller rangierten, doch noch das Zweitliga-Schicksal. Andererseits gab es auch schon den ein oder anderen Klub, der bereits als abgestiegen galt und sich dann durch eine beeindruckende Aufholjagd doch noch retten konnte.

Das sind die kuriosesten Saisonfinals der Bundesligageschichte.

