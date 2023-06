EM-Start So schafft Deutschlands U21 den Sprung zu Olympia

Batumi Die Rechnung für das erneute Olympia-Ticket ist für Deutschlands U21 einfach: Die besten drei Teams der EM qualifizieren sich. Allerdings gibt es einige Unbekannte.

Im nächsten Jahr in Paris wollen Deutschlands Fußballer wie zuletzt auch 2021 in Tokio wieder an Olympischen Spielen teilnehmen.

Um das Ticket kämpft in den kommenden Wochen die U21-Nationalmannschaft von Trainer Antonio Di Salvo bei der EM in Georgien und Rumänien. „Das große Ziel ist, uns für Olympia zu qualifizieren“, sagte Di Salvo vor dem Start der Endrunde. Für Deutschland geht es am Donnerstag gegen Israel los.

Die besten drei Teams der Europameisterschaft sind 2024 dabei. So läuft die Quali: