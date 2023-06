Spielraum nach Bellingham-Verkauf: BVB forciert Kaderumbau

Dortmund Bye-bye Bellingham. Mit dem hohen Erlös aus dem Verkauf des hochbegabten Engländers an Real Madrid dürfte beim BVB die bisherige Zurückhaltung auf dem Transfermarkt ein Ende haben.

Das Rätselraten um die Zukunft von Jude Bellingham ist zu Ende, der Handlungsspielraum von Borussia Dortmund deutlich erhöht.

Nach dem lukrativen Verkauf des 19 Jahre alten Fußball-Juwels an Real Madrid forciert der Bundesliga-Zweite die Kaderplanung für die kommende Saison. Der zweithöchste Transfererlös der Liga-Historie, der dem BVB eine fixe Summe in Höhe von 103 Millionen Euro und im Idealfall sogar 135 Millionen Euro beschert, erleichtert die Suche nach Verstärkungen. Laut Vereinschef Hans-Joachim Watzke sollen „etwa 60 bis 65 Prozent“ der in diesem Sommer erzielten Verkaufssummen „wieder reinvestiert werden“.

Ein Kaderumbau scheint nach einer Saison der verpassten Chancen auch nötig. Charakterfeste, kampf- und spielstarke Profis sollen der Borussia dabei helfen, das Trauma nach der am letzten Spieltag verspielten Meisterschaft zu überwinden. Mit Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud, Luca Unbehaun, Felix Passlack, Anthony Modeste und Bellingham werden sechs Spieler den Revierclub verlassen. Einziger bisheriger Neuzugang ist der ablösefrei aus Mönchengladbach verpflichtete Linksverteidiger Ramy Bensebaini. „Er steht für eine gute Balance zwischen Defensiv- und Offensivspiel“, kommentierte Sportdirektor Sebastian Kehl die Verpflichtung des 28 Jahre alten algerischen Nationalspielers.

Doch welche weiteren Verstärkungen sind geplant? Und welche Gerüchte halten sich hartnäckig?

Edson Alvarez: Der 25 Jahre alte mexikanische Nationalspieler scheint als Wunschspieler für die defensive Zentrale auserkoren. Bereits im vergangenen Sommer liebäugelte er mit einem Abschied von Ajax Amsterdam, bekam aber vom niederländischen Rekordmeister keine Freigabe. Mit dem zweikampfstarken Profi soll sich der BVB bereits einig sein. Allerdings drohen knifflige Verhandlungen über die Ablöse. Schließlich gilt der ehemalige BVB-Scout und neue Ajax-Sportdirektor Sven Mislintat als knallharter Gesprächspartner und soll für den Tabellendritten nach einer enttäuschenden Saison hohe Transfereinnahmen für den nötigen Umbau generieren. Eine Verpflichtung dürfte den BVB mindestens 35 Millionen Euro kosten.

Enzo Le Fée: Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler vom FC Lorient könnte an der Seite von Alvarez helfen, die Bellingham-Lücke beim BVB zu schließen. Anders als der Mexikaner hat Le Fée seine Stärken mehr in der Offensive. Jüngsten Medienberichten zufolge will er jedoch in der französischen Liga bleiben und soll sich bereits mit dem Viertplatzierten aus Rennes einig sein. Sein Marktwert wird auf 25 Millionen Euro geschätzt.

Ivan Fresneda: Der 18 Jahre alte Rechtsverteidiger von Real Valladolid wird seit Monaten als möglicher BVB-Neuzugang gehandelt. Ein Verkauf des begehrten Talentes soll Geld in die Kassen des spanischen Clubs spülen, der nach nur einer Saison wieder aus der Primera División abstieg. Fresneda soll sich bereits von seinen Mitspielern verabschiedet haben. Neben dem BVB hat angeblich auch der englische Vizemeister FC Arsenal Interesse an einer Verpflichtung. Das könnte den Preis für den spanischen U19-Nationalspieler hochtreiben. Im Gespräch sind 20 Millionen Euro.

Ilkay Gündogan: Für die größten Schlagzeilen sorgten Spekulationen über eine mögliche Rückkehr des deutschen Nationalspielers zum BVB, für den er zwischen 2011 und 2016 über hundert Spiele bestritt. Weil der englische Meister und Champions-League-Finalist Manchester City den auslaufenden Vertrag mit dem 32-Jährigen nur um ein Jahr verlängern will, erwägt der an einem Zweijahresvertrag interessierte Mittelfeldstratege einen Vereinswechsel. Dortmund dürfte jedoch für Gündogan kein Ziel sein. Als Favoriten gelten der FC Arsenal und der FC Barcelona.