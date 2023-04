Spitzenreiter Neapel mit Heim-Debakel gegen Milan

Neapel Der SSC Neapel hat auf dem Weg zur Meisterschaft in der Serie A eine herbe Heimniederlage kassiert. Die süditalienischen Fußballer unterlagen im Topspiel daheim gegen Titelverteidiger AC Mailand überraschend deutlich mit 0:4 (0:2).

Trotz der dritten Niederlage in dieser Saison hat Napoli in der Liga noch 16 Punkte Vorsprung auf Lazio Rom und 20 Zähler auf die drittplatzierten Mailänder. Die Stadt am Fuße des Vesuvs bereitet sich seit Wochen auf die erste Meisterschaft seit 1990 vor.

Im Diego-Maradona-Stadion schockten Rafael Leao (17. Minute) und Brahim Diaz (25.) die favorisierten Gastgeber schon früh. Nach dem Seitenwechsel trafen erneut Leao (59.) und der eingewechselte Alexis Saelemaekers (67.). Napoli war weitgehend tonangebend, ohne den verletzten Top-Torjäger Victor Osimhen aber vor dem Tor ungefährlich.

Das Match war auch ein Testlauf für das Champions-League-Viertelfinale, in dem sich beide italienischen Teams gegenüberstehen. Am 12. April steht das erste der zwei K.o.-Duelle in Mailand an, sechs Tage später dann das entscheidende Rückspiel in Neapel. Der SSC hatte sich im Achtelfinale deutlich gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt.