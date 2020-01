Düsseldorf. Beim Spobis-Kongress in Düsseldorf wird Kritik am enthemmten Geschäft laut. Muss jetzt ein Umdenken stattfinden? Es geht um Gerechtigkeit.

Spobis in Düsseldorf: Der Fußball stellt die Sinnfrage

Oke Göttlich bringt es auf den Punkt: „Wo wollen wir mit diesem Sport hin?“, fragt der Präsident des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Es ist die Frage, die sich durch weite Teile des Programms beim Sportmarketingkongress Spobis zieht, die auf den Bühnen ebenso behandelt wird, wie auf den Fluren des Congress-Centrums Düsseldorf verhandelt wird. Und Göttlich hat eine klare Meinung dazu: „Wir sprechen immer über Wachstum, wie es immer höher, schneller und weiter gehen kann“, attestiert der 44-Jährige. Worüber er lieber diskutieren würde: „Wie können wir den Wettbewerb so integer machen, dass die Spannung in der ersten, zweiten und dritten Liga erhalten bleibt?“

Es grummelt an der Fußball-Basis

Der Fußball stellt die Sinnfrage: Kann es immer so weitergehen wie bisher? Dass die Klubs immer mehr Geld scheffeln und dann ausgeben für Spieler? Oder sollte man nicht alles mitmachen im enthemmten Turbokapitalismus des Profifußballs? Denn es grummelt an der Basis. „Ich muss gar nicht groß fragen, wo dein moralischer Kompass geblieben ist“, heißt es auf dem BVB-Fanportal schwatzgelb.de in einem offenen Brief an den Fußball. „Du hast ihn meistbietend verhökert und kennst mittlerweile auf der Jagd nach noch mehr Geld keine Grenzen mehr.“

Die Aufblähung bestehender oder die Schaffung neuer Wettbewerbe. Wettbewerbsverzerrung durch Investoren. Geld, das in dunklen Kanälen versickert. All das stößt Fans sauer auf, und das spürt man auch in den Klubs. So intensiv wie aktuell wurde wohl noch nie über Themen wie Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung diskutiert.

Bayern-Chef Rummenigge wird fast zum Kapitalismuskritiker

Selbst Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des Branchenprimus Bayern München, wird da fast zum Kapitalismuskritiker: „Wir sind an einem Punkt, wo wir sagen müssen: Stopp, es geht nicht immer nur darum, die Kasse aufzufüllen“, sagt er. „Mir wird der Fußball zu politisch und zu finanziell.“

Aber wer ist dafür verantwortlich? Die Verbände Fifa und Uefa, die immer mehr Wettbewerbe und Spiele wollen, um immer mehr Geld zu generieren. Beim FC Schalke 04 sieht man es ähnlich: „Ich bin kein Freund eines dritten europäischen Klubwettbewerbs und einer möglichen Super League“, sagt Marketing-Vorstand Alexander Jobst. „Wir tun alle gut daran, die nationalen Wettbewerbe zu stärken, weil nur so auch die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Fußball erhalten bleibt.“

Vieles bewegt sich im Kleinen, Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes etwa sinniert mit seinem Wolfsburger Kollegen Marcel Schäfer darüber, wie man die Beraterbranche besser regulieren könnte. Aber es sind vor allem die großen gesellschaftlichen Themen, die in Düsseldorf diskutiert werden: Gerechtigkeit. Gesellschaftliche Verantwortung. Nachhaltigkeit. „Der Fußball genießt eine Aufmerksamkeit wie keine andere Sportart“, meint Borussia Dortmunds Marketing-Geschäftsführer Carsten Cramer. „Die muss er nutzen, um gesellschaftliche Themen anzusprechen. Wir müssen mehr Sinn stiften als nur das Ergebnis vom Wochenende.“

Wie das aussehen kann, verdeutlicht Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt, der sich einmal mehr klar gegen Fremdenfeindlichkeit wendet, die AfD scharf angeht – und die Solidarität im Fußball an dieser Stelle vermisst: „Wir haben katastrophale Veränderungen in dieser Gesellschaft“, klagt Fischer. „Und wir sind als Liga nicht in der Lage, uns zu solidarisieren und zu sagen: Wir sind mehr, bis hierher und nicht weiter.“

Eine gemeinsame Haltung der Liga wünscht sich auch Pauli-Präsident Göttlich, wenn es um die Stärkung des Wettbewerbs geht. „Wollen wir das alle so weiterbetreiben, oder mal ernsthaft über die Begrenzung von Kadergrößen reden?“, fragt er.

BVB-Finanzgeschäftsführer Treß macht sich keine Illusionen

Neu sind diese Forderungen freilich nicht. „Man kann dem Sozialismus frönen, man kann dabei aber auch untergehen“, warnt Thomas Treß, Finanzgeschäftsführer des BVB. Die Klubs müssen mitmachen beim Rattenrennen um die großen Geldtöpfe, daraus macht Treß gar keinen Hehl: „Wenn es eine Klub-WM gibt, muss Borussia Dortmund dabei sein, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können.“