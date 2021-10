St. Pauli verteidigt Tabellenführung, Werder patzt erneut

Hamburg. Der FC St. Pauli bleibt das Team der Stunde in der 2. Bundesliga. Gegen Hansa Rostock gewannen die Hamburger am Sonntag 4:0 und bleiben Erster.

Mit seinem fünften Sieg in Serie hat der FC St. Pauli die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt. Das Team von Trainer Timo Schultz gewann am Sonntag durch die Tore von Jackson Irvine (12.), Daniel-Kofi Kyereh (18.), Guido Burgstaller (62.) und Simon Makienok mit 4:0 (2:0) gegen den FC Hansa Rostock und ist mit sechs Heimerfolgen außerdem bestes Heimteam der Liga.

Auch Jahn Regensburg mischt nach dem 3:1 (2:0) gegen Hannover 96 weiterhin im Spitzentrio mit und bleibt punktgleich mit Schalke 04, das am Samstag mit dem 3:0 gegen Dynamo Dresden vorgelegt hatte, erster Verfolger der Kiezkicker aus Hamburg.

Werder Bremen kam beim Tabellen-16. SV Sandhausen zu einem glücklichen 2:2 (1:1)-Unentschieden in der Nachspielzeit, der Punktgewinn dürfte für den Bundesliga-Absteiger, der zuvor nur einen Sieg in vier Spielen holte, aber zu wenig sein. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball