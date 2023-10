SV Sandhausen holt Jens Keller als Trainer

Sandhausen Nur einen Tag nach der Trennung von Danny Galm hat der SV Sandhausen bereits einen neuen Trainer. Dieser war sogar schon in der Champions League tätig.

Fußball-Drittligist SV Sandhausen hat Jens Keller als neuen Trainer verpflichtet. Der 52-Jährige folgt auf Danny Galm und soll im Rahmen der nächsten Spieltags-Pressekonferenz vorgestellt werden, wie der Club mitteilte.

„Er ist ein Trainer, der seine Qualität bei vorangegangenen Stationen bereits unter Beweis stellen konnte und auf umfangreiche Erfahrung in der Champions League sowie den zwei höchsten deutschen Spielklassen zurückgreifen kann“, sagte Sportdirektor Matthias Imhof.

Keller arbeitete in Deutschland nacheinander für den VfB Stuttgart, den FC Schalke 04, Union Berlin, den FC Ingolstadt und den 1. FC Nürnberg. „Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe und möchte nun so schnell es geht mit der Mannschaft auf dem Platz stehen“, kündigte Keller an. Absteiger Sandhausen hat bisher 16 Punkte und befindet sich auf Tabellenplatz elf. Erst am Sonntag hatte der SVS die Trennung von Galm verkündet, weil „die Erreichung unseres Ziels mittlerweile stark gefährdet“ sei, wie es hieß.