Telekom Star-Kick: Bayern-Legenden und Influencer in Bonn dabei

Essen. Die Telekom veranstaltet am 5. November ein Fußball-Event im Telekom Dome Bonn zugunsten von Hilfsprojekten. Sie können Tickets gewinnen.

Die Deutsche Telekom veranstaltet am 5. November 2023 ab 14 Uhr im Telekom Dome in Bonn erstmalig den „Telekom Star-Kick“. Vier gemischte Teams treten in einem actionreichen Spielmodus auf Kunstrasen-Kleinfeld gegeneinander an. Mit dabei sind FC Bayern München-Legenden wie Roy Makaay und Giovane Elber, Spitzen-Influencer wie Younes Zarou und Stefano Zarrella sowie weitere Prominente wie Pietro Lombardi. Das Turnier wird live und kostenlos bei MagentaTV, MagentaSport und auf Social-Media-Plattformen gezeigt. Verkabelte Spieler („Cable Guys“) sowie Body- und Schiedsrichter-Cams werden für ein besonderes Zuschauererlebnis sorgen. Die Telekom veranstaltet das Turnier zugunsten sozialer Hilfsprojekte.

Sie haben die Chance, bei diesem Event dabei zu sein. Gemeinsam mit der Telekom verlosen wir 5 x 2 Tickets für das Fußball-Event in Bonn.

Mit dabei sind Giovanne Elber, Roy Makaay, Klaus Augenthaler, Michael Tarnat, Ivica Olic, Diego Contento, Piotr Trochowski, Thomas Linke, Zvjezdan Misimovic, Michael Sternkopf, Vladimir Rankovic, Harald Cerny, Marcel Witeczek, Tom Starke, Bernd Dreher, Maximilian Riedmüller, Harald Dax.

Auch Top-Influencer werden im Telekom Dome ihr fußballerisches Können unter Beweis stellen wollen. Dabei sind neben Younes Zarou und Stefano Zarrella auch Marcel & Pascal Gurk (Fußballer-Influencer), Diyar Acar (Fußballer-Influencer/Delay Sports) sowie Conan Furlong (Fußball-Influencer).

Die Teams spielen gegeneinander um den Einzug ins kleine oder große Finale. Die Begegnungen dauern jeweils 2x10 Minuten, bei Unentschieden entscheidet ein Penalty-Schießen. Jedes der vier Teams wird eine Charity-Organisation unterstützen. Die Reinerlöse des Turniers werden entsprechend der Platzierung auf die jeweiligen Organisationen aufgeteilt.

