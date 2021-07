Testspiele: Alle Termine von BVB, Schalke, VfL Bochum, MSV Duisburg, RWE und RWO

Essen. Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft auf Hochtouren. Wir schauen auf die Vereine im Revier. Eine Übersicht aller Testspiele bis zum Start.

Schon seit einem Monat bereitet sich Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 auf die kommende Zweitliga-Spielzeit vor. Der Saisonauftakt am 23. Juli gegen den HSV ist nicht mehr weit entfernt. Noch einen Test haben die Königsblauen bis dahin zu absolvieren.

BVB spielt in Duisburg gegen den VfL Bochum

Noch deutlich mehr Zeit bleibt Borussia Dortmund. Der BVB trifft in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga auf Ruhrpott-Rivalen in Duisburg und internationale Gegner im Trainingslager in der Schweiz. Nach dem ersten Aufgalopp beim Regionalligisten FC Gießen (2:0) nimmt der BVB am 17. Juli am Cup der Traditionen mit dem MSV Duisburg und Bundesliga-Rückkehrer VfL Bochum teil. Aus Reviersicht das Highlight der Vorbereitung.

Im Rahmen des Trainingslagers in Bad Ragaz (23. bis 31. Juli) messen sich die Dortmunder am 24. Juli in St. Gallen mit dem spanischen Erstligisten Athletic Bilbao, am 30. Juli ist in Altach der FC Bologna aus der Serie A der Gegner.

Auch der MSV Duisburg und Regionalligist Rot-Weiss Essen sind wieder voll ins Training eingestiegen. Wir liefern eine Testspiel-Übersicht von der Bundesliga bis zur Regionalliga.

Borussia Dortmund

Dienstag, 13. Juli

FC Gießen - Borussia Dortmund 0:2

Samstag, 17. Juli

MSV Duisburg - Borussia Dortmund (Cup der Traditionen in Duisburg, 15 Uhr)

Borussia Dortmund - VfL Bochum (Cup der Traditionen in Duisburg, 16 Uhr)

23. bis 31. Juli

Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz)

Samstag, 24. Juli

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (St. Gallen, 18.30 Uhr)

Freitag, 30. Juli

Borussia Dortmund - FC Bologna (Altach, 18.30 Uhr)

VfL Bochum

Mittwoch, 7. Juli

SSVg Velbert - VfL Bochum 0:9

Samstag, 10. Juli

VfL Bochum - SC Verl 3:3

Mittwoch, 14. Juli

VfL Bochum - Bonner SC (16 Uhr)

Samstag, 17. Juli

Borussia Dortmund - VfL Bochum (Cup der Traditionen, Duisburg, 17 Uhr)

MSV Duisburg - VfL Bochum (Cup der Traditionen, Duisburg, 18 Uhr)

18. - 25. Juli:

Trainingslager in der Ferienregion Kronplatz, Grais (Hotel Windschar, Ulrich-von-Tauffers-Str. 3, I – 39030 Gais, Südtirol)

Mittwoch, 21. Juli

VfL Bochum 1848 - FC Parma

Samstag, 24. Juli

VfL Bochum 1848 - FC Turin

Donnerstag, 29. Juli

VfL Bochum - Vitesse Arnheim (16:30 Uhr)

Samstag, 31. Juli

Testspiel geplant

Bundesliga-Termine:

06. - 09. August: 1. Runde DFB-Pokal 2021/22

13. - 15. August: Bundesliga-Saison 2021/22, 1. Spieltag

FC Schalke 04

Mittwoch, 23. Juni

Schalke - PSV Wesel-Lackhausen (8:0)

Sonntag, 27. Juni

Schalke - SF Hamborn 07 (14:0)

29.06. - 10.07.

Trainingslager in Mittersill (Österreich)

Samstag, 03. Juli

Schalke - Zenit St. Petersburg (0:0)

Freitag, 09. Juli

Schalke - Shakthar Donezk (0:0)

Freitag, 16. Juli

Schalke - Vitesse Arnheim in Gelsenkirchen (18 Uhr)

Freitag, 23. Juli

FC Schalke 04 - Hamburger SV (1. Bundesliga-Spieltag, 20.30 Uhr)

Sonntag, 01. August:

Holstein Kiel - FC Schalke 04 (2. Bundesliga-Spieltag, 13.30 Uhr)

06.08. - 09.08.

1. Runde im DFB-Pokal für die Saison 2021/22 beim FC 08 Villingen

MSV Duisburg

Dienstag, 22. Juni

MSV Duisburg - SV Schonnebeck 2:4

Samstag, 03. Juli

Beerschot VA - MSV Duisburg 0:1

Samstag, 10. Juli

MSV Duisburg - 1. FC Köln 1:1

Dienstag, 13. Juli

MSV Duisburg - Preußen Münster 2:3

Samstag, 17. Juli

MSV Duisburg - Borussia Dortmund (Cup der Traditionen in Duisburg, 15 Uhr)

MSV Duisburg - VfL Bochum (Cup der Traditionen in Duisburg, 17 Uhr)

Dienstag, 20. Juli

MSV Duisburg - SpVgg Erkenschwick (Uhrzeit noch offen)

Freitag, 23. Juli

VfL Osnabrück - MSV Duisburg, 19 Uhr (1. Spieltag der 3. Liga)

Freitag, 30. Juli

MSV Duisburg - TSV Havelse, 19 Uhr (2. Spieltag)

Der MSV Duisburg musste sich im Testspiel Preußen Münster geschlagen geben. Foto: firo

Rot-Weiss Essen

Mittwoch, 14. Juli

Rot-Weiss Essen – 1. FC Bocholt (19 Uhr, Stadion Essen)

18. Juli bis 23. Juli

Trainingslager in Herzlake

Dienstag, 20. Juli

FC Emmen – Rot-Weiss Essen (18:30 Uhr, Herzlake)

Freitag, 23. Juli

ASC GW Wielen – Rot-Weiss Essen (18.30 Uhr, Sportplatz Itterbeck)

Donnerstag, 29. Juli

Kickers Offenbach – Rot-Weiss Essen (18.30 Uhr, Bieberer Berg)

Mittwoch, 4. August

ETB SW Essen – Rot-Weiss Essen (19.00 Uhr, Stadion Uhlenkrug)

Samstag, 7. August

Rot-Weiss Essen – SC Verl (14 Uhr, Stadion Essen)

Samstag, 14. August

Saisonauftakt Regionalliga West: Bonner SC - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen

Samstag, 03. Juli

Schwarz-Weiß Alstaden - RWO

Sonntag, 11. Juli

SC 20 Oberhausen - RWO

Samstag, 17. Juli

SpVgg Sterkrade-Nord - RWO (14 Uhr)

Mittwoch, 21. Juli

SuS 21 Oberhausen - RWO (19 Uhr)

Samstag, 24. Juli

ASC Dortmund - RWO (14 Uhr)

Samstag, 31. Juli

Rot-Weiß Koblenz - RWO (14 Uhr)

Samstag, 07. August

1. FC Bocholt - RWO (14 Uhr)

Samstag, 14. August

Saisonauftakt Regionalliga West: RWO - KFC Uerdingen

