Transfer-Ticker: Schalke holt Kolasinac, VfL-Profi vor Leihe

Essen. Seit heute ist das Transferfenster im Profifußball geöffnet. Bis zum 1. Februar können die Klubs aktiv werden. Hier gibt es alle Informationen.

VfL Bochum: Kader soll verkleinert werden

02. Januar, 05:45 Uhr: Mit dem neuen Jahr öffnet auch das Transferfenster im deutschen Profifußball wieder für einen Monat. Neuzugänge sind beim zuletzt stark auftrumpfenden Tabellenvierten VfL Bochum in diesem Winter nicht zu erwarten. Dafür soll sich aber auf der Abgangsseite etwas tun, um den großen Kader zu verkleinern.

Der erste Wechsel steht bereits am Neujahrstag so gut wie fest: Lars Holtkamp soll bis zum Saisonende beim Regionalligisten Wuppertaler SV spielen. Wie RevierSport zuerst berichtete, will der VfL den 19-Jährigen für ein halbes Jahr an den Viertligisten ausleihen.

Schalke 04: Sead Kolasinac kehrt zurück

02. Januar, 05:12 Uhr: Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 ist um den Jahreswechsel ein Transfercoup gelungen. Linksverteidiger Sead Kolasinac (27) kehrt vom FC Arsenal für ein halbes Jahr zu den Königsblauen zurück. Alle Infos dazu lesen Sie hier:

Spekulation um mögliche Hertha-Transfers

02. Januar, 04:56 Uhr: Trotz der Aussage von Manager Michael Preetz, sich auf dem Wintertransfermarkt zurückzuhalten, werden kurz vor Beginn der Wechselfrist gleich mehrere Profis mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Italienischen Medienberichten zufolge soll der Berliner Fußball-Bundesligist einer von mehreren internationalen Interessenten für Stürmer Federico Bernardeschi von Juventus Turin sein.

Gehandelt werden ohne jede Bestätigung der Vereine oder Spieler auch Mittelstürmer Emmanuel Dennis vom FC Brügge und der frühere Frankfurter Top-Angreifer Luka Jovic, der bei Real Madrid nur Reservist ist. Timothy Fosu-Mensah von Manchester United soll Berichten zufolge ein Kandidat als Rechtsverteidiger sein.

Rot-Weiß Oberhausen holt ersten Winter-Zugang

01. Januar, 13:34 Uhr: Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen wird sich mit einem ehemaligen großen Talent von Borussia Dortmund verstärken. Hüseyin Bulut hat bei den Kleeblättern unterschrieben. Zuletzt war der Offensivspieler beim RWO-Ligarivalen Sportfreunden Lotte aktiv.



