Trotz Coronavirus: Die Bundesliga kämpft um jede Million

Essen. Die DFL will mit dem Spielbetrieb der Profis ab Dienstag pausieren. Warum nicht schon an diesem Wochenende? Es geht um Geld. Ein Kommentar.

Die Frage, die einem sofort in den Kopf schießt, ist berechtigt. Warum bitte schön bricht die Bundesliga ihren Spielbetrieb nicht sofort ab? Stattdessen will die DFL den Spielbetrieb wegen des grassierenden Coronavirus erst ab dem kommenden Dienstag bis zum 2. April unterbrechen. Diesen Plan gab das Präsidium am Freitag bekannt, Montag müssen die Mitglieder bei ihrer Versammlung zustimmen. Die Partien an diesem Wochenende aber finden statt. Weil die Liga um jede Million kämpft.

Denn sollte die Saison tatsächlich abgebrochen werden, würden die Vereine eine Menge Geld verlieren. Etwa weil Sky als wichtigster Rechte-Inhaber pro ausgefallenen Spieltag über 60 Millionen Euro von allen Vereinen kassieren würde. Genauso könnten viele Sponsoren bereits gezahlte Summen zurückfordern. Da lohnt sich jeder Spieltag, der stattfindet - so wie an diesem Wochenende. Und deswegen bleibt auch das Hauptziel, diese Saison durchzuziehen. Ob dies gelingt, bleibt allerdings fraglich.

Die Pause bis zum 2. April erscheint bereits reichlich kurz. Derzeit fällt es schwer, sich vorzustellen, dass die Liga dann ganz normal weiterlaufen könnte. Wahrscheinlicher ist eher eine längere Pause. Und dann? Eine wichtige Voraussetzung wäre, dass die Europameisterschaft, die eigentlich im Sommer 2020 stattfinden soll, verschoben wird. Möglichst auf das kommende Jahr. Dann könnte die Bundesliga ihre Spielzeit in den Sommer verlängern.

Die Klubs sollten zusammenstehen

Sollte sich die Lage in Deutschland und Europa aber nicht bessern, dann bleibt nur eine Absage. Die Klubs und die Beteiligten können sich generell noch mal daran erinnern, wie sie während der beleidigenden Proteste gegen Dietmar Hopp gepredigt haben, dass man nun zusammenstehen müsse. Gemeinsam verfügen die Vereine über genug Geld, diese Krise zu meistern. Bei einer Absage könnten sie sich gegenseitig helfen. Und ehrlich gesagt, hätten sie schon den Bundesliga-Spieltag an diesem Wochenende absagen sollen.