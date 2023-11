Türkei-Trainer Montella: Deutschland EM-Mitfavorit

Berlin Der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella zählt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu den EM-Favoriten. „Deutschland hat ein sehr gutes Team, es ist auch ein Team, was das Potenzial hat, die EM zu gewinnen“, sagte der 49 Jahre alte Italiener in Berlin. Die DFB-Auswahl trifft am Samstag (20.45 Uhr/RTL) im Olympiastadion auf die Türkei. Erwartet werden mehrere Zehntausend Fans der Gäste.

„Wir werden eine außergewöhnliche Atmosphäre erleben, als ob wir zu Hause spielen“, sagte Montella, der die türkische Auswahl im September übernommen hatte. „Hier leben viele türkische Fans, die möchten wir natürlich auch stolz machen.“ In der EM-Qualifikation spielt die bereits für das Turnier in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) qualifizierte Türkei am Dienstag in Wales. „Um weiter planen zu können, ist es wichtig, hier eine gute Leistung zu zeigen“, sagte Montella.