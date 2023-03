Türkischer Fan schlägt Florenz-Profi ins Gesicht

Alessandro Bianco von Florenz, (2.v.l) wird von seinen Mannschaftskameraden unterstützt, als er nach der Fan-Attacke in der Europa Conference League zwischen Sivasspor und Fiorentina aus der Nase blutet.

Sivas Während des Europacup-Auswärtsspiels der AC Florenz beim türkischen Verein Sivasspor ist ein Spieler der Italiener auf dem Platz von einem gegnerischen Fan angegriffen worden.

Im Achtelfinal-Rückspiel der Europa Conference League stürmten am Donnerstagabend kurz vor Schluss zwei Anhänger von Sivasspor den Platz. Wie auf Amateur-Videoaufnahmen zu sehen ist, rannten die beiden nach dem letzten Tor zum 4:1-Sieg der Gäste an Spielern der Fiorentina vorbei. Dabei schlug einer der Männer plötzlich dem Profi Alessandro Bianco voll ins Gesicht. Dieser musste behandelt werden.

Nach dem Schlusspfiff stellte der 20-jährige Bianco ein Foto von sich bei Instagram online, auf dem er mit einer geschwollenen und blutenden Nase zu sehen ist. Auch die Lippe scheint verletzt, die Zähne sind blutverschmiert. „Nicht schlecht“, schrieb der Mittelfeldspieler und stellte daneben unter anderem ein Emoji mit einem Boxhandschuh. Laut „Gazzetta dello Sport“ standen am Freitag genauere Untersuchungen für Bianco an.

Am Tag nach dem Angriff nahm die Polizei der Stadt Sivas türkischen Medienberichten zufolge den Angreifer und auch den zweiten Fan fest. Die beiden wurden bereits am Freitag in ein Gericht gebracht, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Der Fiorentina-Profi erwäge zudem rechtliche Schritte gegen den Angreifer, hieß es.