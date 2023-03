U21-Coach Di Salvo: „Jeder hat Chance, sich zu zeigen“

Frankfurt/Main Der deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo will die vielen Ausfälle in seinem Team zum Start in das EM-Jahr für einen verschärften Konkurrenzkampf nutzen.

„Letzten Endes hat jeder durch die vielen Ausfälle die Chance, sich zu zeigen, das ist das Allerwichtigste. Das gilt für die Etablierten und auch die Neuen“, sagte Di Salvo in Frankfurt. Am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) startet seine Mannschaft dort gegen Japan ins EM-Jahr.

Zweiter Testspielgegner ist am Dienstag auswärts Rumänien. Di Salvo musste für die beiden Spiele rund drei Monate vor EM-Start einige Absagen und Ausfälle hinnehmen, weil unter anderem vier seiner Spieler erstmals im A-Nationalteam dabei sind. „Länderspiele sind immer wichtig und wertvoll. Auch wenn wir einige Spieler nicht zur Verfügung haben, freuen wir uns alle auf diese Spiele“, sagte der 43-Jährige. „Wir wollen die Mannschaft voranbringen, auch die Spieler, die hinten dran sind.“

Di Salvo musste allerdings einen weiteren kurzfristigen Ausfall verkraften. Torhüter Christian Früchtl von Austria Wien reiste angeschlagen ab, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Für ihn wurde U20-Keeper Jonas Urbig von Jahn Regensburg nachnominiert. Urbig ist damit neben dem Schalker Henning Matriciani und Kenneth Schmidt vom SC Freiburg einer von drei U21-Neulingen im Aufgebot.