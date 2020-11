U21 vor Qualifikations-Abschluss nur 1:1 gegen Slowenien

Braunschweig. Die deutsche U21-Nationalmannschaft erreicht bei einem Testspiel gegen Slowenien nur ein 1:1-Unentschieden.

Die deutsche U21 hat sich vor dem Abschluss der EM-Qualifikation mit einem Unentschieden im Testspiel zufrieden geben müssen. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz trennte sich am Donnerstag in Braunschweig 1:1 (1:0) von EM-Gastgeber Slowenien. Manuel Wintzheimer (42. Minute/Foulelfmeter) traf im Geisterspiel für Deutschland, Zan Medved (46./Foulelfmeter) für die Slowenen.

U21: Qualifikationsspiel gegen Wales am Dienstag

Torhüter Finn Dahmen parierte kurz vor Schluss einen weiteren Strafstoß (87.). Am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) will sein Team das EM-Ticket gegen Wales endgültig perfekt machen. Die Endrunde findet im kommenden Jahr in Slowenien und Ungarn statt. (dpa)