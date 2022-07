Überraschendes Comeback: Jörg Dahlmann ist wieder Fußball-Kommentator

Essen. Lange kommentierte er keine Fußballspiele mehr, nun kehrt Jörg Dahlmann überraschend ans Mikrofon zurück. Der erste Einsatz erfolgt am Freitag.

Länger war es ruhig um Jörg Dahlmann. Er hatte Anfang des Jahres ein Buch veröffentlicht. Eine Art Autobiografie, in der jeder in „Immer geradeaus“ sein Fett wegbekam. Vor allem der TV-Sender Sky, der den Fußball-Kommentator im März 2021 entlassen hatte. Doch nun kehrt Jörg Dahlmann zurück ins TV und arbeitet wieder als Fußball-Kommentator. Für den Sender ServusTV kommentiert er am Freitag (8. Juli) das Testspiel 1. FC Nürnberg gegen Arsenal (17.30 Uhr) und am Samstag Werder Bremen gegen Besiktas Istanbul (16 Uhr). Es das große Comeback.

Jörg Dahlmann hat als Sport-Reporter fast alles erlebt, unter anderem arbeitete er für das ZDF, Sport1, SAT.1 und Sky. Doch die Karriere bekam im Dezember 2020 erste Risse. Da hatte Dahlmann eine herablassende Bemerkung über Schauspielerin Sophia Thomalla über das Mikrofon verlauten lassen. Beim DFB-Pokalspiel zwischen Union Berlin und dem Zweitligisten SC Paderborn (2:3) kommentierte er zum Debüt von Union-Keeper Loris Karius, damals Freund von Sophia Thomalla: „Hat den Vorteil, dass er zu Hause kuscheln kann mit seiner Sophia Thomalla. Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen.“ Daraufhin setzte in den Sozialen Medien ein Shitstorm ein.

Dahlmann warf Sky „allerfeinstes Mobbing“ vor

Es folgte eine öffentliche Entschuldigung und eine kurze Pause, doch wenige Monate später folgte eine Aussage, die Sky wohl endgültig die Reißleine ziehen ließ: Beim Zweitliga-Spiel Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue sagte der Kommentator damals über den Japaner Sei Muroya in Diensten der 96er: „Es wäre das erste Tor für ihn in Deutschland gewesen. Das letzte hat er im Land der Sushis geschossen.“ Ein Sky-Sprecher begründete die Trennung damit, dass Dahlmann sich „aus unserer Sicht bei seinen Kommentaren nun mehrfach unsensibel und unpassend verhalten" habe. In einem Interview mit der Bild am Sonntag warf Dahlmann Sky im Anschluss an die Trennung „puren Aktionismus" vor und attestierte den Verantwortlichen des TV-Senders „allerfeinstes Mobbing".

Nun also das Comeback bei ServusTV.

