Übles Foul beim Klopapier - Sportreportage in Corona-Zeiten

Die Corona-Krise stellt derzeit jeden Einzelnen vor eine nie dagewesene Herausforderung. Sie hat den Menschen viel von dem genommen, was für sie selbstverständlich war. Klopapier zum Beispiel. Auch als Sportreporterin steht man in diesen Tagen vor einer komplett neuen Situation: Es gibt keinen Sport mehr. Alle Wettkämpfe sind abgesagt oder verschoben worden. Das letzte Fußballspiel wurde im März ausgetragen. Doch um nicht aus der Übung zu kommen, muss das Handwerk angewendet werden.

Man wird in der Not also erfinderisch. Während der Gin-Brenner nun Desinfektionsmittel herstellt und die Designerin auf die Produktion von Gesichtsmasken umgeschwenkt ist, lohnt es sich auch für eine Sportreporterin, den Fokus mal zu ändern. Betreten wir also ein neues Spielfeld: den Supermarkt.

Endlich in die heilige Stätte

Schon vor der Arena drängen sich die Menschen. Alle wollen mitspielen. Es ist der Höhepunkt ihres Tages. So ein Getümmel gibt es nicht mehr oft.

Nach und nach laufen die Spieler ein. Der Neuzugang will als erster auf den Platz. Doch der Schiedsrichter schickt ihn zurück. Die Spielbekleidung ist nicht korrekt: Ohne Einkaufswagen kein Einlass.

Nach kurzen Diskussion und einigen spitzen Kommentaren von genervten Gegen- sowie Mitspielern darf er endlich die heilige Stätte betreten. Anpfiff.

Erfolg macht leichtsinnig

Der Neue hat sich viel vorgenommen: Mehl, Nudeln, Toilettenpapier. Ambitioniert für einen Debütanten, aber an Selbstbewusstsein mangelte es ihm noch nie. Souverän dribbelt er sich durch die gegnerischen Reihen. Am Obstregal scheint sich ihm niemand nähern zu wollen, er nutzt den ungewohnten Freiraum gnadenlos aus: Und schon zappeln die Äpfel im Netz. Was für ein Erfolg!

Jetzt will er mehr. Auf dem Weg zum nächsten Treffer zeigt er seine taktische Finesse. Wie er die Räume zustellt – begnadet. Wie er die Gegner auf Abstand hält – beispielhaft. Er ahnt die Züge des Gegners voraus. Er fängt die Nudeln ab, noch bevor sie ins Regal einsortiert werden. 2:0!

Doch der Erfolg macht ihn leichtsinnig. Kurz vor der Halbzeit kommt er zu spät: Das Mehl ist weg. Mit 2:1 geht es in die Pause – also in die lange Schlange an der Wurst- und Käsetheke.

Tumult im Strafraum

Die zweite Hälfte beginnt mit einem groben Foul im Strafraum. Es kommt zu turbulenten Szenen, als ein Gegenspieler versucht, von hinten in den Angreifer zu grätschen, und beherzt nach dem Toilettenpapier greift. Foul! Handspiel! Platzverweis! Der Filialleiter kennt kein Pardon, der Kölner Keller muss nicht einschreiten. Den Elfmeter verwandelt der Debütant mit einem souveränen Schlenzer in den Wagen.

Mit 3:1 geht es in die Schlussphase. Der Neuzugang zeigt mit klugen Laufwegen, dass er der Aufgabe gewachsen ist. Eine letzte Standardsituation trennt ihn von einem glücklichen Feierabend.

Verwarnung kurz vor dem Ziel

Doch dann der dumme Patzer: Er hält sich nicht an die vom Schiedsrichter aufgesprayten Abstandslinien. Er lamentiert und kassiert eine Verwarnung. Zum Glück können ihn erfahrene Spieler beruhigen. So bringt er die Ware über das Kassenband, zahlt sein Lehrgeld und kann sich über die gewonnen (Payback-)Punkte freuen.