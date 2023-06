Fußball Umfrage: Interesse an DFB-Spielerinnen gestiegen

Berlin Der Aufschwung des Frauenfußballs in Deutschland ist vor der WM in diesem Sommer sichtbar - allerdings hat auch ein erheblicher Teil der Bevölkerung kein Interesse.

Das Interesse der Bundesbürger am deutschen Nationalteam der Fußballerinnen ist leicht gestiegen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

30 Prozent der Befragten beantworteten die Frage, ob sie sich für die DFB-Spielerinnen interessieren, mit Ja - 70 Prozent mit Nein. Bei 18 Prozent der Befragten ist das Interesse gestiegen. 74 Prozent nannten es unverändert. Acht Prozent gaben an, ihr Interesse sei gesunken.

Die YouGov-Umfrage hatte auch ergeben, dass das Interesse an der kriselnden Männer-Nationalmannschaft gesunken ist - 37 Prozent der Befragten sagten dies. Nur bei fünf Prozent ist es zuletzt gestiegen. Die Mehrheit der Deutschen interessiert sich dabei nicht für das Team von Trainer Hansi Flick. Dies gaben 57 Prozent der Befragten an. 43 Prozent bekundeten hingegen Interesse.

Die Frauen-Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte bei der EM 2022 in England für viel Euphorie und hohe TV-Einschaltquoten gesorgt. Auch der Aufschwung in der Bundesliga mit Rekord-Zuschauerzahlen war sichtbar. Die Vize-Europameisterinnen gehören bei der Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland zu den Favoriten.