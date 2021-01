Verein bestätigt: Thomas Tuchel übernimmt beim FC Chelsea

London/Essen. Nun ist es offiziell: Thomas Tuchel ist neuer Trainer des FC Chelsea. Schon Mittwoch soll er gegen Wolverhampton an der Seitenlinie stehen.

Nur wenige Wochen nach seinem Aus bei Paris Saint-Germain übernimmt Thomas Tuchel den Job beim nächsten europäischen Spitzenclub. Der ehemalige Bundesliga-Coach wird beim FC Chelsea in der Premier League Nachfolger von Frank Lampard und trainiert damit unter anderem die deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger. Der reiche Londoner Club im Besitz des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch gab die Verpflichtung Tuchels am Dienstag bekannt.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

„Ich kann es kaum erwarten, meine neue Mannschaft kennenzulernen und in der aufregendsten Liga des Fußballs anzutreten“, wurde Tuchel auf der Club-Homepage zitiert. „Wir alle haben den größten Respekt vor Frank Lampards Arbeit und dem Erbe, das er bei Chelsea geschaffen hat“, betonte der Coach, der einen Vertrag über 18 Monate mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieb.

Chelsea: Erstes Spiel unter Thomas Tuchel schon am Mittwoch

Nachdem er erst an Heiligabend beim französischen Meister Paris Saint-Germain entlassen worden ist, dürfte Tuchel schon am Mittwoch im Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers erstmals bei Chelsea an der Seitenlinie stehen.

Da die Blues in der Liga auf Rang neun abgerutscht sind, verkündete die Klubführung um Roman Abramowitsch am Montag die Trennung von Frank Lampard (42). Der langjährige Chelsea-Kapitän trainierte die Londoner anderthalb Jahre. In der vergangenen Saison führte er Chelsea trotz Transfersperre als Tabellenvierter in die Champions League. (fs)