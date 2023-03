VfL Bochum gegen Schalke 04: Was Asano und Yoshida verbindet

Bochum/Gelsenkirchen. Für Bochums Takuma Asano und Schalkes Maya Yoshida wird das Derby ein besonderes Duell. Die Japaner verbindet nicht nur das Nationalteam.

Am 23. November 2022 lagen Takuma Asano und Maya Yoshida gemeinsam auf dem Rasen des Khalifa International Stadium in Al-Rayyan, Katar. Schauten in die tobende Menge, jubelten mit hochgereckten Fäusten, umarmten sich. Gemeinsam hatten sie eine der Sensationen der Fußball-WM vollbracht, mit Japan den Favoriten Deutschland 2:1 besiegt – Asano war sogar das Siegtor gelungen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sehen sich die Beiden wieder – haben allerdings verschiedene Trikots an. Asano versucht, mit dem VfL Bochum Yoshidas FC Schalke 04 zu besiegen.