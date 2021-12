VfL Bochum: Manuel Riemann fällt für Augsburg-Spiel aus

Bochum. Schlechte Nachricht für den VfL Bochum. Torwart Manuel Riemann wird beim Auswärtsspiel am Samstag beim FC Augsburg nicht zur Verfügung stehen.

Der VfL Bochum wird sein nächstes Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr, Sky) beim FC Augsburg ohne Torwart Manuel Riemann bestreiten müssen. Das gab VfL-Trainer Thomas Reis am Donnerstag bei der Bochumer Pressekonferenz bekannt. Der 33-jährige Riemann, der am vergangenen Samstag mit überragenden Paraden großen Anteil am 2:1-Sieg des Aufsteigers gegen den SC Freiburg hatte, muss wegen muskulärer Probleme passen.

VfL Bochum will bei Riemann kein Risiko eingehen

"Manuel Riemann wird uns in Augsburg nicht zur Verfügung stehen. Er hat heute trainiert, ist aber nicht bei 100 Prozent. Wir haben daher entschieden, dass wir dieses Risiko nicht eingehen werden", sagte Reis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball