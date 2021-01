5:0! HSV mit Rekordsieg gegen Osnabrück zurück an die Spitze

Hamburg. Der Hamburger SV hat sich mit einem Sturmlauf wieder an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Osnabrück war chancenlos.

Per Rekordsieg zurück an die Spitze: Der Hamburger SV hat das Montagabendspiel der 2. Fußball-Bundesliga für eine Machtdemonstration genutzt und sich die Tabellenführung vom VfL Bochum zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune schlug den völlig indisponierten VfL Osnabrück 5:0 (2:0) und fuhr den bislang höchsten Sieg in seiner noch recht kurzen Zweitliga-Historie ein.

„Ich glaube, es war heute über 90 Minuten eine bärenstarke Leistung von uns und auch in der Höhe verdient“, sagte HSV-Kapitän Tim Leibold zum Erfolg über Thiounes Ex-Klub: „Jede Chance war heute eine Tor.“

Nach der frühen Führung durch Sonny Kittel per Rechtsschuss (16.) sorgte der starke Gambier Bakery Jatta für klare Verhältnisse. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte 22-Jährige nach einem Abpraller auf 2:0 (41.), kurz nach dem Wechsel legte er per Kopf nach (48.). Ein Treffer von Josha Vagnoman (54.) und ein Eigentor von Maurice Trapp (61.) kamen noch hinzu.

Der HSV startete dominant und kombinationssicher in die Partie und ließ keinen Zweifel an der Mission zehnter Saisonsieg. Thiounes Ex-Klub Osnabrück hatte dem Tempo und der Spielfreude wenig entgegenzusetzen und offenbarte in der Defensive große Abstimmungsprobleme. Etwas Glück hatten die Hamburger in der ersten Hälfte, als ein Treffer von VfL-Stürmer Christian Santos wegen eines vermeintlichen Handspiels keine Anerkennung fand (28.).

Osnabrück kam mit frischem Mut aus der Kabine, bot aber weiter eine erschreckende Abwehrleistung, und für das Team von Coach Marco Grote ging es nur noch um die Höhe der Niederlage. (sid)