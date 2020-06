A-Junioren des VfL Bochum kehren auf den Platz zurück

Die Profis stehen schon längst wieder auf dem Platz, am Samstag kehrt auch der Nachwuchs des VfL Bochum auf den Rasen zurück. Zehn Tage lang wird dann noch einmal mit den alten Mannschaften trainiert, bevor die Jugendteams sich Mitte Juni neu formieren. Für einige werden es die letzten Einheiten im Trikot des VfL sein.

Wie in jedem Jahr, wird es auch in diesem Sommer einen Umbruch bei den Jugendteams geben. Bei den A-Junioren haben allein zwölf Spieler die Altersgrenze überschritten, vier von ihnen haben Profiverträge erhalten: Moritz Römling, Armel Bella-Kotchap, Stylianos Kokovas, Paul Grave. Mit dem lange verletzten Kapitän Lars Holtkamp wird noch verhandelt, die anderen Spieler des 2001er-Jahrgangs werden sich einen neuen Verein suchen müssen. Ein Großteil der Zugänge wird aus der eigenen U17 kommen.

Auf der Suche nach externen Verstärkungen

Nach externen Verstärkungen wird noch gesucht, auch wenn sich das während der Corona-Pandemie etwas schwieriger gestaltet. „Wir wollen das Team noch besser machen und halten auf allen Positionen Ausschau, aber die Planung ist noch nicht abgeschlossen. Wir werden dem Kader nach und nach ein klares Gesicht geben“, sagt Trainer Matthias Lust, will aber noch keine Details verraten: „Jetzt wollen wir uns erstmal von der alten Mannschaft so gut wie möglich verabschieden.“

Matthias Lust, Trainer der A-Junioren des VfL Bochum. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Mit seinem Team hat Lust die nun abgebrochene Saison auf dem siebten Platz beendet. Nach einer holprigen Hinrunde drehten die VfL-Talente in der Rückrunde auf, holten vier Siege in Folge und waren gerade an Schalke auf Rang sechs dran.„In diesem Sinne wäre es schön gewesen, wenn wir die Saison hätten zu Ende spielen können. Aber natürlich war der Abbruch die einzig richtige Entscheidung“, betont Lust, der ein erfreuliches Fazit unter die Saison zieht: „Die Mannschaft hat sich sehr positiv entwickelt. Auch individuell jeder einzelne, ich will da gar keinen herausheben.“

Spagat zwischen Profis und A-Jugend

In den Vordergrund gespielt haben sich trotzdem einige Akteure, zum Beispiel der torgefährliche Verteidiger Kilian Heisterkamp. Oder Calvin Minewitsch und Tolga Özdemir, die auf den Flügeln ständig für Betrieb sorgten und ebenso auffällig waren wie Stürmer Luis Hartwig. Auch die Jungprofis spielten eine wichtige Rolle, obwohl sie manchmal in ihren Leistungen schwankten. Vor allem bei Moritz Römling ging die Kurve am Ende deutlich nach oben.

„Die Jungs haben den Spagat zwischen Profis und U19 sehr gut hinbekommen“, sagt Lust, der viel von dem Konzept hält: „Beim Training mit den Profis werden die Jungs noch mehr gefordert und auf eine andere Stufe gebracht.“ Dass die Jungprofis oft beim U19-Training fehlen, sieht der 50-Jährige nicht als Problem an: „Die brauchen sich nicht groß akklimatisieren, das ist eine Mannschaft.“

Rückkehr war richtige Entscheidung

Für Lust, der im vergangenen Jahr von Dynamo Dresden kam, war es seine erste VfL-Saison als Chef-Jugendtrainer und Assistenztrainer bei den Profis. Als Spieler hatte er von 1999 bis 2001 selbst für den VfL Bochum gespielt. „Es war die richtige Entscheidung, zurück nach Bochum zu kommen. Ich wurde hier vom ersten Tag an toll aufgenommen und fühle mich wohl“, sagt Lust.

Der 50-Jährige hätte sich freilich ein anderes Ende der Saison gewünscht, nun freut er sich aber darauf, wenigstens für ein paar Einheiten auf den Platz zurückkehren zu können. Mitte Juni kommt dann die neue Mannschaft erstmals zusammen. Rund einen Monat wird anschließend trainiert, bevor es in die zehntägige Sommerpause geht. Mitte Juli soll das Training dann wieder losgehen, denn der Termin zum Start der U19-Bundesliga ist nach wie vor der 15. August.„Wir gehen momentan vom normalen Rahmenterminkalender aus“, sagt Lust. „Darauf werden wir hin trainieren. Wenn sich etwas ändert, müssen wir kurzfristig reagieren.“