Ärger beim VfL Bochum: Bezahlsystem defekt, Verkauf im Stadion gestoppt

Bochum. Viele Fans des VfL Bochum sind vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC verärgert. In weiten Teilen des Stadions ist das Bezahlsystem ausgefallen.

Vor dem Bundesliga-Heimspiel des VfL Bochum gegen Hertha BSC mussten sich hungrige und durstige Besucher im Ruhrstadion gedulden. Denn in weiten Teilen das Stadions ist das Bezahlsystem ausgefallen. Bei VfL-Heimspielen kann in der Regel nur bargeldlos per EC-Karte bezahlt werden. Da es offenbar technische Probleme gab, bildete sich lange Schlangen. Vereinzelt machte sich Verärgerung breit.

Deutlich länger als sonst mussten Fans des VfL Bochum vor dem Spiel gegen Hertha BSC auf ihre Stadionwurst warten. Foto: Getty

VfL Bochum gegen Hertha BSC: Fans warten mehr als 30 Minuten

An einigen Ständen mussten Fans mehr als 30 Minuten auf das Bier oder die Stadionwurst warten. Einige Stände wurden spontan auf Bargeld-Zahlung umgestellt, das brachte jedoch nur wenig Entlastung.

In der Halbzeit des Spiels gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil. Per Durchsage wurde die Zuschauerinnen und Zuschauer darüber informiert, dass die Probleme nach wie vor nicht behoben sind und der Verkauf im Ruhrstadion vorerst gestoppt sein. An einer Lösung des Problems werde gearbeitet, die Ursache sei aber unklar.

Auch nach dem Spiel wurde es nicht besser. Das 3:1 gegen Hertha BSC müssen die Fans woanders feiern. Das Problem konnte nicht behoben werden. Die Verkaufsstände blieben geschlossen. Ärgerlich für Fans und Verein, der dadurch auch einen Einnahmeverlust hinnehmen muss.

Schlecht ist die Laune in Bochum aber nicht. Dafür war die Leistung auf dem Rasen zu gut. Der VfL Bochum hat erstmals seit gut fünf Monaten die direkten Abstiegsplätze verlassen und die Sorge um den Klassenverbleib bei Hertha BSC vergrößert. Mit dem überraschend souveränen 3:1 (2:0) im Kellerduell zog das Team von Trainer Thomas Letsch in der Tabelle an den Berlinern vorbei.

