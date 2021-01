Beim VfL Bochum ist Torwart Riemann der elfte Feldspieler

Bochum Manuel Riemann ist der wohl technisch beste Torwart in der 2. Bundesliga. Für den VfL Bochum ist das aktuell ein Wettbewerbsvorteil.

Alles läuft dann doch nicht für den VfL Bochum. Nach dem 3:1-Sieg am 16. Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg hatte das Team von Trainer Thomas Reis die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernommen. Als Spitzenreiter aber geht der Hamburger SV in den letzten Hinrundenspieltag. Die Hamburger gewannen am Montag gegen den VfL Osnabrück mit 5:0. Nun steht für die Bochumer das Spiel beim SV Sandhausen an. Wie das ausgeht, wird das Spieltagsmaskottchen der Bochumer wissen. Zuletzt lagen die Kinder dreimal ganz genau richtig.

In Nicht-Corona-Zeiten darf immer ein Kind im Stadion tippen, wie das Spiel ausgeht. Die jungen VfL-Fans setzen immer auf einen Sieg. Das war jetzt natürlich auch der Fall. Stadionsprecher Michael Wurst hatte immer ein Kind im ansonsten leeren Stadion dabei. Die Kinder hatten sich vorher im Internet für diese Rolle bewerben können. Wie gewohnt bat Wurst jedesmal um einen Tipp.

Schwere Aufgabe in Sandhausen

Der hieß beim Spiel gegen Darmstadt: 2:1. Das Spiel endete: 2:1. Gegen Regensburg hieß der Tipp: 2:0. Das Spiel endete: 2:0. Gegen Nürnberg hieß der Tipp 3:1. Das Spiel endete: 3:1.

Für die Medienabteilung der Bochumer ist das bestes Futter. Untermalt von der leicht spukigen Titelmusik von X-Faktor gibt es im Internet eine Zusammenfassung. Der Tipp für das Spiel in Sandhausen steht noch aus. Dass das Spieltagsmaskottchen erneut auf einen Sieg tippen wird, ist zu erwarten.

Thomas Reis hätte nichts dagegen, wenn die Erfolgsgeschichte des VfL weitergehen würde. Er weiß indes auch, dass auch die nächste Aufgabe schwer zu bewältigen sein wird. „Sandhausen hat gegen den FC Heidenheim vieles richtig gemacht, hat verdient mit 4:0 gewonnen“, sagte er. „Gegen Regensburg gehen sie dann in Führung und hoffen darauf, dass sie das Spiel auch gewinnen und dass sie Kontinuität in ihre Spiele bekommen. Gegen Regensburg haben sie den Sieg noch hergegeben. Das macht ihre Situation schwieriger. Sie konnten sich in der Tabelle nicht absetzen. Das ist eine Drucksituation, die aber auch Kräfte freisetzen kann. Ich erwarte im Spiel gegen uns eine hohe Zweikampfintensität.“

Reis lobt Abwehr und Torwart Riemann

Das aber sind die Bochumer gewohnt. Leichte Spiele gibt es in dieser Spielzeit nicht. Dass die Bochumer dennoch als Zweiter ins Spiel gehen, haben sie auch ihrer guten Abwehr und Torwart Manuel Riemann zu verdanken. Der bringt den Bochumer durchaus einen Wettbewerbsvorteil. Oft agiert er nicht als Torwart, sondern als elfter Feldspieler. Technisch ist er wohl der beste Torwart der 2. Bundesliga.

„Manuel Riemann bekommt weniger Bälle auf sein Tor, weil die Abwehr gut arbeitet“, sagt Reis. „Wenn dann noch was aufs Tor kommt, ist er da. Aufgrund seiner technischen Fähigkeiten kann er Pressingsituationen auflösen. Er hat ein gutes Timing gefunden und eine gute Mischung. Er weiß besser als in der Vorsaison, wann er den Ball kurz und wann er ihn lang spielen muss. Seine Bälle ins Zentrum sind zwar immer mit einem Risiko verbunden, weil sie abgefangen werden können. Aber wir wollen dieses Risiko und er spielt die Bälle sehr sicher.“