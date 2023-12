Bero und Osterhage geben dem VfL Bochum ein neues Gesicht

Anne Castroper – der VfL-Talk: Wieso der VfL so schwer zu schlagen ist

Wie wirkt sich die Vertragsverlängerung von VfL Bochum-Cheftrainer Thomas Letsch auf die Mannschaft aus? Wer könnte den gesperrten Keven Schlotterbeck beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim am 14. Spieltag ersetzen? Worauf kommt es an, damit der VfL Bochum wie auch in den vergangenen fünf Spielen unschlagbar bleibt? Wir diskutieren darüber im neuen VfL-Talk „Anne Castroper“ nach dem 3:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg und blicken auf das Spiel gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Freitag (8. Dezember, 20.30 Uhr).

Video: FUNKE Foto & Video